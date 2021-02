Conocé cómo funcionarán hoy los servicios municipales

La Municipalidad de Salta informó la recolección domiciliaria de residuos no sufrirá cambios y se realizará del modo habitual, al igual que la limpieza y el barrido de calles, según se informó desde la Secretaría de Servicios Públicos y Ambiente.

Los balnearios municipales permanecerán abiertos de 14 a 19. Se debe tener reserva previa a través de la web municipal o mediante la aplicación Whyline y seguir todos los protocolos por Covid-19. Las entradas tienen un valor de $67 mayores y $53 menores.

Respecto a los cementerios municipales San Antonio de Padua y De la Santa Cruz, se indicó que sólo se atenderán guardias para sepelio de 7 a 13.

Por su parte, el mercado municipal San Miguel trabajará de manera normal en los horarios 08:00 a 14:00 y de 17:00 a 22:00.

En tanto, el Hospital Municipal de Salud Animal no atenderá y retoma sus tareas el lunes venidero. Desde el equipo de Consultorios Externos se informó que los quirófanos fijos no atenderán y reinician atención también el lunes 22 en los horarios habituales.

Además se informó que no habrá cobro de estacionamiento medido el sábado 20 de febrero, tal como lo establece la Ordenanza 15782. Se recuerda que el horario nocturno de permisionarios aún no fue habilitado por el Comité Operativo de Emergencias por lo que no está permitido el cobro después de las 21 horas.

Cabe destacar que el cuerpo de Inspectores de la Subsecretaría de Control Comercial trabajarán realizando controles en los comercios de la ciudad.