Vuelta a clases: “Hay que hacer una evaluación de la situación de los chicos”

A días del inicio del ciclo lectivo, Matías Cánepa, ministro de Educación de la Provincia, en Telefé Salta, destacó que “volver a la presencialidad es un avance muy importante y trascendente para los chicos y su familia".

En ese marco, subrayó la experiencia previa de las escuelas de verano. “El 25 de enero han comenzado las clases presenciales en la puna, las escuelas que son de régimen de verano, y ahí hemos podido ver como funcionan en la práctica los protocolos”, sostuvo.

Cánepa insistió en la necesidad del uso del barbijo, el distanciamiento, el lavado de manos, entre otros. “Lo hemos visto funcionar y eso mismo queremos que pase en las distintas escuelas de la provincia”.

Sobre el plan pedagógico, indicó que cada escuela le va a informar a los papás de tal manera que sepan cuando tienen que ir los chicos. “Van a ser los horarios habituales pero no todos los días porque van a haber días presenciales y días no presenciales para mantener el distanciamiento en el aula, no pueden estar todos juntos”

Asimismo indicó que en una primera etapa de trabajo se realizará una evaluación de la situación de los chicos para sobre esa base hacer una buena estrategia pedagógica en las clases. “No es lo mismo aquellos que tuvieron mucho contacto con las escuelas, que aquellos que tuvieron poco contacto, vamos a tener a veces clases heterogéneas con chicos con distintas situaciones”.

Con respecto a la paritaria nacional, indicó que hay diálogo abierto con los gremios. “Hemos tenido ya dos reuniones, ellos plantean que es necesaria una recomposición que habría que hacer por los últimos meses, en eso estamos trabajando con economía, y después el 2021 que es con la idea de siempre que el salario vaya un poquito más delante de la inflación”

Por último, se refirió a la situación de los autoconvocados. “Entiendo que hay muchos docentes que no se sienten representados por los gremios, pero ellos tendrán que participar de la actividad gremial o generar un sindicato, la solución no pasa por dejar de enseñar y más después de un año donde nuestras familias tuvieron tantas dificultades”.