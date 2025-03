Paso a paso: Cómo inscribirse en las Becas Progresar en 2025

La Administración Nacional de Seguridad Social (ANSES) prepara los pagos de marzo. En ese sentido, brindó importantes noticias sobre las Becas Progresar, que buscan acompañar y respaldar a los jóvenes de sectores más vulnerables durante su etapa educativa a través de apoyos financieros, en conjunto con el área educativa del Gobierno Nacional.

El organismo previsional a cargo de Fernando Bearzi volvió a recordar a los titulares los pasos para inscribirse a esta prestación. Asimismo, ya se conocen los montos de las distintas líneas de becas.

Tipos de Becas Progresar

Existen tres líneas de las Becas Progresar de ANSES. En esa línea, se pueden acceder al Progresar Obligatorio (finalización de escuela primaria y secundaria), al Progresar Superior (carreras terciarias, universitarias y Progresar Enfermería) y al Progresar Trabajo (curso de formación laboral). De acuerdo con la Resolución 888/2024, los montos varían según la línea de beca:

Progresar Superior (terciario y universitario): $28.000 en el primer año (se retienen $7.000) y $35.000 a partir del segundo año.

Progresar Trabajo (cursos de formación profesional): $28.000 (se retienen $7.000).

Enfermería (carreras estratégicas en el área de salud): $35.000 sin retención.

Requisitos para acceder a las Becas Progresar

Los requisitos para aplicar a las Becas Progresar varían según la línea que se haya elegido:

Progresar Nivel Obligatorio

Ser argentino nativo o naturalizado, o extranjero con residencia legal de 2 años en el país y contar DNI.

Tener entre 16 y 24 años de edad cumplidos al momento del cierre de la convocatoria.

La suma de los ingresos del estudiante y su grupo familiar no debe ser superior a 3 Salarios Mínimos, Vitales y Móviles (SMVM), excepto que los jóvenes solicitantes sean titulares de una pensión no contributiva por invalidez otorgada en el marco del artículo 9 de la Ley 13478.

Cumplir con la condición de alumno regular.

Participar en actividades complementarias determinadas por el programa.

Cumplir con las condiciones académicas establecidas en el Reglamento Progresar.

Contar con el esquema de vacunación completo o en curso según grupo de edad.

Progresar Nivel Superior

Ser argentino nativo o naturalizado, o extranjeros con residencia legal de al menos 5 años en el país, con DNI.

Estudiantes ingresantes: entre 17 y 24 años de edad.

Estudiantes avanzados: hasta 30 años.

Estudiantes de enfermería: sin límite de edad.

La suma de los ingresos del estudiante y los de su grupo familiar no debe ser superior a 3 Salarios Mínimos, Vitales y Móviles (SMVM), excepto que los jóvenes solicitantes sean titulares de una pensión no contributiva por invalidez otorgada en el marco del artículo 9 de la Ley 13478.

Ser egresado del nivel medio y no adeudar materias al momento de la inscripción.

Ingresar o estar cursando estudios en Universidades nacionales o provinciales, Institutos universitarios nacionales o Institutos de educación técnica superior, Institutos de formación técnica y de formación docente de gestión estatal. Existen excepciones para instituciones de gestión privada y estudiantes de enfermería contempladas en el Reglamento Progresar.

Cumplir con las condiciones académicas establecidas en el Reglamento Progresar.

Contar con esquema de vacunación completo o en curso según grupo de edad.

Participar en las actividades complementarias que el programa determine.



Progresar Trabajo

Ser argentino nativo o naturalizado, o extranjero con residencia legal de 2 años en el país y contar con DNI.

Tener entre 18 y 24 años cumplidos.

Se extiende hasta 40 años para personas que no poseen trabajo formal registrado.

La suma de los ingresos del postulante no debe ser superior a tres (3) Salarios Mínimos, Vitales y Móviles (SMVM).

Cómo inscribirse a las Becas Progresar

Para inscribirse a las Becas Progresar, hay que seguir esta serie de pasos:

Ingresá a la plataforma oficial de Progresar o a la app Mi Argentina.

Iniciá sesión con tu número de CUIL y contraseña.

Dirigite a la sección “Mis Cobros”.

El sistema te informará si tenés pagos acreditados y la fecha de cobro.

Calendario de pagos Becas Progresar en marzo 2025

Así quedó el calendario de pagos de las Becas Progresar en marzo 2025:

DNI finalizados en 0 y 1: jueves 13 de marzo.

DNI finalizados en 2 y 3: viernes 14 de marzo.

DNI finalizados en 4 y 5: lunes 17 de marzo.

DNI finalizados en 6 y 7: martes 18 de marzo.

DNI finalizados en 8 y 9: miércoles 19 de marzo.