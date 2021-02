Crecen las denuncias por intentos de estafas a través de MarketPlace

Se trata de la herramienta que Facebook le ha dado a sus usuarios para que puedan tener su propia "venta de garage" online, donde se ofrecen alquileres, servicios, productos nuevos o usados, entre otras opciones. Pero eso también genera una posibilidad para que delincuentes (siempre atento) descubran nuevas formas de robar o estafar.

Esta nueva modalidad de robos la pueden realizar de dos formas, una de forma de presencial y otra remota. La primera comienza cuando un delincuente, la mayoría de las veces desde una cuenta falsa, se hace pasar por posible comprador o vendedor y se muestra interesado en un producto o venta. Luego pacta un encuentro con la potencial víctima y, una vez concretada la cita, le sustrae el dinero o el bien a la persona.

En la segunda, los estafadores también utilizan engaños para solicitar datos de entidades bancarias, como el CBU o clave 'Token' (que es la clave que confirma identidad ante el banco con el que operes).

InformateSalta conoció la situación que vivió un usuario al intentar vender un vehículo usado por medio de MarketPlace. “Publicamos la venta de un auto. Nos contactó un chico de córdoba que decía que tenía una empresa de fumigación, me dijo que me iba a hacer una transferencia. Le pasé mi CBU y mi número de DNI que son los datos necesarios para una transferencia”, hasta acá todo parecía normal.

El denunciante contó que el supuesto comprador le explicó que “tenía una cuenta especial de empresa y que necesitaba vincular las cuentas en un cajero automático, que él me iba a dar las indicaciones por teléfono. Me pareció raro porque yo siempre hago transferencias, fui hasta el cajero y me llamó. Cuando me empieza a guiar, me dije que vaya a generación de claves y a Banca Internet Móvil y que ingresara una clave que él me iba a dar, me di cuenta que era intentaba entrar a mi cuenta”.

Afortunadamente la estafa no se pudo concretar, sin embargo es una situación que se produce cada vez más. Especialistas advierten que hay que evitar pactar compras o ventas de bienes a través de las redes sociales y, en caso de hacerlo, bajo ningún aspecto dar datos privados sobre alguna cuenta bancaria.

Es importante tener en cuenta que los únicos datos que podemos compartir con un tercero son el número de cuenta, el CBU y/o el alias, nunca una contraseña o dato de conocimiento privado.