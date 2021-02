Reforma: Godoy dio su visto bueno pero pidió que los jueces de Corte no duren más de 10 años

En el marco de la sesión extraordinaria para debatir el proyecto que busca modificar parcialmente la Constitución Provincial, Manuel Santiago Godoy, del bloque Justicialista, dijo coincidir en general con la iniciativa enviada por el Ejecutivo pero sostuvo que se trata de una “reforma fue mezquina, cortita y chiquita”

En primer lugar, manifestó que el Ejecutivo debió haber convocado a un plebiscito popular, al igual que el ex gobernador Juan Carlos Romero. “Me parece que el gobernador Sáenz se perdió la oportunidad de ser el que deje institucionalizada esta provincia con una muy buena reforma de la Constitución”, dijo.

“Me parece que hemos perdido una oportunidad, después no habrá otra por mucho tiempo”

Con respecto a la limitación de mandatos, dijo estar de acuerdo pero pidió que el actual mandato sea considerado como uno. “Si la ley rige a partir del próximo mandato, el gobernador va a tener tres mandatos, como los otros dos gobernadores”, subrayó.

También realizó fuertes críticas al Senado. “Se hizo un mezquino trazo, ni siquiera se defendió la igualdad en la participación política en los tres poderes”.

En ese marco, insistió en que el tema de la Corte de Justicia no debe modificarse. “Yo le digo a los convencionales que la Corte de Justicia no la tienen que tocar y si la quieren tocar tiene que ser como máximo 10 años, que entren después de los 55 y a los 65 se tengan que jubilar, que no sea de por vida, el cargo de por vida no da independencia”

Por último, planteó que la elección de diputados debería ser uno por cada departamento y los 37 restantes de un distrito único.

Voces críticas

Por su parte, Julio Moreno, de Ahora Patria, presentó un dictamen por minoría para que se incluya en la reforma de la Constitución que la Corte de Justicia esté compuesta solo por cinco integrantes, quienes deberán ser mayores de 50, y con 20 años de ejercicio activo de la profesión.

A su vez propuso que tanto el Gobernador como el Vicegobernador de la Provincia duren en sus funciones cuatro años y no puedan ser elegidos más de una vez.

Finalmente, pidió que se incluya ficha limpia para los candidatos; y que los funcionarios y empelados del Estado no puedan interponer ningún tipo de caducidad en los procedimientos donde se investiguen sus responsabilidad administrativas por los daños ocasionados.