Concejo Deliberante: Ediles esperan conocer qué obras se anunciarán para Capital

A partir de este lunes, quedará inaugurado un nuevo período de Sesiones Ordinarias del Concejo Deliberante de Salta. En la previa, las concejales Laura García y Ana Paula Benavides en Sin Vueltas de InformateSalta hicieron hincapié sobre el encuentro previo con la Intendencia y sus expectativas para este 2021.

“Fue una reunión con ella para coordinar, ver que es lo que tienen proyectado para este año y para que ellos nos escuchen a nosotros. Ha sido fructífera en cierto modo” indicó la vicepresidente 2° del Concejo Deliberante, Laura García. La edil fue crítica con la gestión de las secretarías municipales pero aseguró que seguirá apelando al diálogo durante este 2021.

En tanto, la concejal por Salta Independiente, Ana Paula Benavides también destacó que el año legislativo inició con el encuentro con la jefa comunal Bettina Romero. “Estamos expectantes para saber cuál es el plan para este ciclo 2021. Esperando que todo lo que se diga en este discurso pueda ser visto en nuestra ciudad y ejecutado efectivamente”.

Ambas concejales recalcaron que es indispensable dejar atrás la excusa de la pandemia del coronavirus.

“Ha sido un golpe bastante duro a la economía municipal, pero la pandemia ya ha dejado de ser una excusa y tenemos que salir a buscar soluciones para nuestra ciudad, no solo las necesidades alimentarias, sino a las cuestiones de las que tienen que encargarse el municipio, las obras” indicó Benavides en Sin Vueltas de InformateSalta.

Mientras que García recalcó la necesidad de mantener el diálogo entre el Ejecutivo Municipal y el Concejo Deliberante.

“Yo le reclamé sobre los funcionarios que tiene, se hicieron cambios, pero hasta ahora no los he visto, para decir tomamos la posta en esto. El único cambio que he visto fructífero fue con el Coordinador Palópoli que con él estamos trabajando”.

Tanto Benavides como García expresaron que esperan que el discurso de la intendenta Bettina Romero, este lunes 1° de marzo, esté centrado en obras: pluviales, de bacheo, de nivelado, enripiado. “Es lo que la gente necesita, vas a los barrios y tenes la queja constante de la gente que no puede tomar el colectivo por como se inundan las calles, es importante que le demos ese tipo de soluciones concretas” dijo Ana Paula Benavides.

“El año pasado tenía muchas expectativas, este año esperaré que dice la intendenta. Lo mío ha sido mucho la gestión de obras, todo lo que tengo aprobados son pavimentación, enripiado, mejoras para los vecinos” agregó Laura García.

Finalmente, en Sin Vueltas de InformateSalta, las concejales por Salta Capital dejaron clara su voluntad de seguir legislando desde el Concejo Deliberante pero siempre aguardando lo que se decida en cada uno de sus partidos. Ambas quieren volver a renovar su banca.