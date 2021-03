Denuncian por supuesto abuso a un conocido productor de modas salteño

Una joven salteña utilizó su cuenta de Facebook bajo el nombre de Sabri Geréz para denunciar a Pablo Rangeon, un conocido productor de modelos salteñas. Según el relato de la joven, éste se habría aprovechado en su juventud de su situación vulnerable.

La mujer cuenta que siendo madre de una nena, viviendo en la casa de unos familiares aceptó lo que le habría ofrecido Rangeón: un trabajo y un lugar para vivir. Relata que todo fue perfecto o así lo creyó pero de un momento a otra las circunstancias habrían cambiado totalmente, comenzando el calvario que habría soportado por varios años.

"La verdad que al principio me deslumbró muchísimo el laburo y yo estaba en una muy mala situación económica, el era una persona buena, atenta y muy caballero y generoso con mi situación.. sinceramente no se en que momento tomo el control de mi vida y mi mundo pasó a ser el suyo" señaló la joven en la publicación.

Buenas tardes, se que no es el lugar pero quiero que todos sepan quien es este personaje. la verdad espere muchísimos... Publicado por Sabri Gerez en Domingo, 28 de febrero de 2021

"Me tenía 100% vigilada y enferma mentalmente, me golpeaba de maneras que a veces creía que me iba a matar. de hecho desperté desp. de desmayos en varias ocasiones, con la mandíbula totalmente trabada, llego a quebrarme dedos y hasta a pegarme con un cinturón" agregó Geréz.

Tras esta publicación en Facebook, con la cual la joven buscó solo que conozcan el supuesto accionar que habría tenido Rangeón, muchas mujeres se sumaron a estas denuncias en redes sociales o en apoyo a lo que vivió.