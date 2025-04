Todo sobre las recientes modificaciones en el carnet de manejo

Tener el carnet de manejo de plástico a mano ya no es necesario cuando nos subimos a un vehículo. Pero sí su versión digital en la aplicación “Mi Argentina”. Además, el trámite de renovación de la licencia se podrá hacer en forma virtual y con médicos particulares autorizados a emitir los certificados que antes nos daban en las oficinas municipales.

Estos son algunos de los cambios que puso en marcha -mediante un decreto- el Gobierno Nacional para el sistema de licencia de conducir. Aunque el objetivo principal es de modernizar y simplificar el proceso con el que se obtiene el carnet, por ahora las reformas más que agilizar el trámite sembraron muchas dudas y algunas dificultades, según lo que manifestaron en algunos municipios.

Según el decreto, las medidas más importantes, además del nuevo formato digital de la licencia, son estas que explicamos a continuación:

• La versión física del carnet será opcional, disponible solo para quienes la soliciten y no tendrá fecha de vencimiento. La validación de su vigencia estará en la cédula digital.

• Para actualizar la licencia, el conductor deberá presentar un certificado de aptitud psicofísica, emitido por un profesional particular registrado ante la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV). Este registro es gratuito y digital, aunque aún no está determinado cómo y de qué forma se constituirá.

• Los conductores deberán tener su perfil en “Mi Argentina” y asegurarse de que el documento esté disponible, que se vea el código QR o por descagándo la imagen en el dispositivo móvil.

En detalle

¿Hay que apurarse para tener el nuevo carnet?, es una de las dudas más frecuentes hoy entre los conductores. La respuesta es no. La actualización de las licencias deberá hacerse cuando llegue la fecha de vencimiento que tiene impresa la documentación física y digital vigente en este momento. Desde entonces, comenzarán a computarse los años para la renovación psicofísica correspondiente a la edad del conductor.

Para conocer más a fondo hablamos con el director de Licencias de Conducir y Seguridad Vial del municipio capitalino, el doctor José María Mansilla, quien comentó que por ahora el nuevo sistema está generando algunas complicaciones, especialmente en lo relacionado a las licencias profesionales, ya que por el nuevo decreto los choferes profesionales (de colectivos, camiones y taxis) tienen que hacer los exámenes psicofísicos en otras instituciones externas al municipio, que están ubicadas en avenida Alem al 100 y en calle Catamarca al 800. El problema es que todavía no se conformaron esos espacios con profesionales para emitir los certificados, apuntó.

“Esperamos que se pueda resolver cuanto antes. Estamos solucionando cosas todos los días, con reuniones semanales con gente de la ANSV para poder cumplir con este nuevo decreto”, dijo Mansilla.

Otro punto importante, según comentó, es que las licencias profesionales ahora pueden ser emitidas por cualquier jurisdicción habilitada por ANSV, independientemente del domicilio del solicitante. Esto significa que ya no será necesario que el lugar de emisión coincida con el domicilio real del conductor, facilitando así el acceso al trámite en el lugar donde se encuentre el solicitante. Por ejemplo, si está de viaje por trabajo y justo se le venció el carnet, se acerca a un centro emisor, ve quiénes son los prestadores encargados de emitir los certificados de aptitud psicofísica y solicita ahí un turno.

Vigencia de plazos

Mansilla comentó que otro cambio relevante tiene que ver con la vigencia para los que saquen el carnet a los 17 años. Antes se entregaba solo por un año y ahora pueden obtener la licencia por cinco años, ya sea para conducir moto o auto.

Aunque el año pasado circularon versiones que hablaban de expedir licencias sin vencimiento, finalmente el decreto no avanzó al respecto y se establecieron los plazos de caducidad de los registros. Para conducir motos, autos y camionetas particulares, las licencias tienen plazos de cinco años para personas de 16 a 65 años; tres años para quienes tienen entre 66 y 70 años; y un año para los mayores de 70.

Mansilla, por otro lado, habló de la licencia digital y los obstáculos que podrían presentarse en los controles vehiculares por la señal para exhibirla desde el teléfono móvil, que muchas veces falla, sobre todo en rutas y zonas sin cobertura.

“Esta semana hemos trabajado con nuestros agentes de tránsito explicándole cuáles son los alcances de este nuevo decreto y en nuestra ciudad ya saben que deben admitir la presentación la licencia de la aplicación Mi Argentina, que no es absolutamente necesario que los conductores presenten el plástico”, resaltó.

Nelson Díaz, de la Dirección de Tránsito de la Municipalidad de Las Talitas, también admitió que el nuevo decreto genera dudas en los conductores. Aclaró, por un lado, que la licencia digital y la física serán igualmente de válidas y que ambas se pueden usar en todo el país. También precisó que el carnet de plástico, que se lo puede solicitar ahora por única vez, no tendrá vencimiento. “El vencimiento lo determina la licencia digital”, especificó.

Asimismo, precisó que el primer registro sí se debe hacer en forma presencial porque los aspirantes deben rendir los exámenes teóricos y prácticos.

Falta resolver

Mansilla dijo que una cuestión a resolver es qué se les requerirá a los profesionales médicos para que se inscriban como prestadores de la ANSV para realizar la evaluación psicológica, del estado de salud o de la agudeza visual del paciente.

Por otro lado, sostuvo que las facultades de control de la licencia son de los municipios y, por tanto, a pesar de que se haga un trámite online, los centros emisores deberán verificar que la documentación sea válida. “Vamos a tener que revisar cada una de las licencias emitidas por la vía digital”, señaló.

En tanto, dejó entrever que se deberá analizar bien qué pasará con el dinero que se recauda de las licencias. Por ejemplo, en la capital, el costo del trámite de renovación es de $ 4.390 por año, más $850 que cuesta el libre deuda municipal, más $ 6.800 por la obtención del Certificado Nacional de Antecedentes de Tránsito (Cenat).

Tránsito de la capital tiene una demanda de 300 licencias diarias; el 60% de los trámites que se inician hasta ahora son por renovación. “Con la el trámite digital significaría la demanda se reduciría en un 60%. Estamos viendo cómo articulamos. Esperamos que el comprobante de pago por el carnet on line se emita en favor del organismo que va a controlar la licencia, que seríamos nosotros. Porque el fin de esa recaudación es tener calles seguras, tener trabajos en seguridad vial, semáforos, agentes de control de tránsito, y prevenir la siniestralidad, entre otras cosas”, puntualizó. Y en ese sentido dijo que la prioridad es trabajar en la concientización de los jóvenes y adultos de hasta 35 años, que es la franja etaria que mayormente protagoniza los accidentes.

Pista para pruebas: los conductores principantes tendrán que rendir examen práctico en el parque 9 de Julio

Con el objetivo de endurecer los requisitos para la entrega del primer carnet de manejo, la Municipalidad de San Miguel de Tucumán ha diseñado una Escuela de Manejo. En este contexto, la semana que viene se inaugurará la pista automovilística, que se acondicionó en el parque 9 de Julio, sobre la Avenida de los Inmigrantes. Es un tramo de 314 metros de largo, donde hay dos pistas para pruebas de motos y una pista para pruebas de manejo (pruebas de zigzag y de estacionamiento y de frenado), detalló José María Mansilla, director de Licencias de Conducir y Seguridad Vial. También se incorporará un vehículo para tomar el examen.Tucumán travel guides

Para tener en cuenta

Al exterior con el carnet físico

Desde el gobierno sostienen que el nuevo decreto 196/2025 publicado en el Boletín Oficial es una manera de simplificar los trámites (ya no será necesario ir a la oficina municipal) y destacan la facilidad de tener el carnet digital. No obstante, quienes tengan que conducir en el exterior no podrán prescindir del plástico ya que en muchos países siguen requiriendo la versión física del registro.

¿Qué hago con mi licencia vieja?

Todo lo que fue emitido antes del nuevo decreto sigue siendo válido. Cuando se acerque la fecha de vencimiento de una licencia será necesario hacer la renovación, que se podrá hacer en forma remota. En caso de querer contar con el carnet físico (es opcional) hay que ir a un centro emisor. Las personas que tienen la licencia antes de este decreto también cuentan con un carnet digital. Quienes deseen ver el registro deberán: descargar la aplicación “Mi Argentina”, crear una cuenta y validar con los datos solicitados, ir a la sección “Mis Documentos” y buscar la licencia.

Quiénes pueden perder el registro

La nueva Ley de Tránsito explica que los conductores podrán perder el registro en los siguientes casos:

- Desaprobar los exámenes psicofísicos requeridos.

- Los mayores de 70 años que no realicen la renovación anual.

- Los conductores principiantes que cometan infracciones graves dentro de los primeros dos años de manejo (Se suspenderá el registro y deberán rendir nuevamente el examen).