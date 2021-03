Video: Fin del primer día de clases y los chicos felices por reencontrarse

Terminó el primer día de clases, tras el inicio del ciclo lectivo 2021, donde los chicos volvieron a las aulas tras permanecer un año alejados de ellas por la pandemia del COVID-19. Sin embargo, la felicidad está a la orden del día por parte de los pequeños, tras el reencuentro con sus amigos, compañeros y docentes.

InformateSalta fue hasta la escuela Remedio de Escalada donde pudo compartir la salida de los pequeños quienes tras su primera jornada de clases, se disponían a regresas a sus casas con una sonrisa en su rostro, tapada apenas por los cubrebocas.

“Todo el tiempo usé el barbijo”, señaló uno de los pequeños que habló con nuestro medio quien, al ser consultado sobre cómo le fue en su primer día, no dudó en decir que “fue excelente, un poco estresante, pero igual fue perfecto el día, me gustó mucho volver”. Similar fue lo que dijo otro alumnito de la escuela. “Es mejor venir a clases, me pude concentrar más”, se sinceró agregando que “me gustó reencontrarme con mis compañeros”.

Luz es otra alumna de la institución quien repitió el entusiasmo: “Me gustó volver a clases”. En cuanto Ayelén, recalcó que “me gusta más venir aquí” que tener clases vía online, admitiendo que en un par de momentos se sacó el barbijo pero “la mayoría del tiempo lo tuve” puesto.

Soledad es una maestra de la escuela quien también se veía sonriente. “Fue muy lindo, muy emocionante el reencuentro”, indicó a InformateSalta contando cómo será el trabajo con sus chicos: “En mi grado son dos burbujas, de 14 niños cada uno, hoy vimos el protocolo y trabajamos sobre las emociones, los niños se mostraron motivados, contentos por volver”, subrayó.