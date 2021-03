Contratos de alquiler ante AFIP: “No ganan ni propietarios ni inquilinos, solo el Estado”

Luego que se anunciara que a partir de ahora habrá que registrar los contratos en la página web de la AFIP, Juan Martín Biella, presidente de la Cámara Inmobiliaria de Salta, en diálogo con InformateSalta, aseguró que “no se le ve ninguna cosa positiva, ni para el propietario ni para el inquilino”.

En ese marco, insistió que se trata una norma netamente recaudatoria. “El fisco y el Estado buscan recaudar más recursos para sostenerse, el Estado que quiere recaudar más para sostener su media estructura”, dijo.

Sobre los supuestos beneficios para el inquilino en cuanto a la deducción de Ganancias, manifestó que en Salta no tendría gran impacto. “En Salta no muchos pagan Ganancias porque el sueldo normalmente es un poco bajo, no tendría un gran impacto, lo que sí evidentemente la AFIP si va a tener en claro un registro de inquilinos y después pasará a preguntarles de donde sacan la plata para pagar el alquiler”, expresó.

“Hoy te diría que ambas partes han perdido tanto los propietarios como los inquilinos porque unos han retirado la propiedades del mercado y los otros están pagando por encima del precio normal”

Además subrayó que la obligación de emitir factura estuvo siempre. “En Salta, ya desde hace muchos años que aparte de sellar los contratos, Rentas cruza datos con AFIP o sea que la mayoría de los contratos de alguna manera ya estaban registrados”, sostuvo.

En el mismo sentido, cuestionó duramente la ley de alquileres y la prórroga del congelamiento de los alquileres, que según dijo, desencadenó en que algunos decidieran retirar su propiedad del mercado. “Genera incertidumbre, poca transparencia y previsibilidad en el mercado”.

“Hay una demanda mucho más alta, y una oferta mucho más baja, lo que generó que los inmuebles destinados a viviendas hayan subido en una actualización por encima de la inflación lo cual no ocurría hace muchísimos años”.

Por último, llevó tranquilidad a los propietarios. “Hay que decirles que ellos activando un monotributo pueden hasta tres propiedades facturar sin ningún tipo de problemas, inclusive ahora viste que está el régimen simplificado, yo no le veo un gran inconveniente sino que hay muchas gente que se asusta”.