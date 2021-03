Más denuncias contra un productor de moda: "Él se supo aprovechar de nuestra vulnerabilidad"

Siguen las repercusiones en torno a la denuncia que trascendió primeramente en las redes sociales y luego por los distintos medios, sobre un supuesto abuso por parte de un conocido productor de modas salteño. Una joven utilizó su cuenta de Facebook bajo el nombre de Sabri Geréz para denunciar a Pablo Rangeon, relató que éste se habría aprovechado en su juventud de su situación vulnerable.

En el medio de las réplicas de la gravísima situación, siguen trascendiendo por las redes sociales más denuncias que apuntan contra Rangeón, recalcando el aprovechamiento que habría ejercido con varias de las modelos.

En este caso corresponde a Agustina Dupont, una creadora de contenidos reconocida entre los usuarios locales de las redes sociales, quien se hizo eco de lo ocurrido denunciando a través de un video que ella también habría sido víctima de Rangeón.

“Me llamó una persona, un contacto X, para que baje lo que había subido”, comenzó su descargo Dupont agregando que quien la llamó le pidió que bajara un descargo que publicó más el de otras personas, en los cuales apuntaban al diseñador. “Le dije que no, y que esta persona tenga la hombría suficiente para llamarme, decirme de frente si era tan valiente, para que lo baje; no apareció ni me mensajeó, ni me llamó”, recalcó.

Del mismo modo espetó que le causó tristeza conocer todo lo ocurrido con otras mujeres. “Podés tenerle miedo a esta persona, a tu agresor, a que se haga público, que te hagan daño como a muchas chicas, pero hoy por hoy necesitamos que las personas que dicen “te cuento mi historia pero no digás mi nombre”, que digan su nombre así esto tiene más peso ante la ley”, pidió.

Así se animó a puntualizar que “como este hombre abusó de la confianza de niñas que tenían muchos sueños, y que por esos sueños aguantamos tanto y no lo hablamos en su momento, él se supo aprovechar de nuestra vulnerabilidad, pero no queremos que lo sigan pasando niñas, adolescentes ni mujeres adultas”.