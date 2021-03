Russo, entre la preocupación por el mal juego y la posible vuelta de Tevez ante Vélez

Miguel Russo, entrenador de Boca Juniors, dirigió hoy la práctica del plantel en el predio de Ezeiza preocupado por el mal juego de su equipo anoche -en la victoria ante el modesto Claypole por 2 a 1- y con la mente en el próximo partido ante Vélez en Liniers, con la casi segura vuelta de Carlos Tevez.

Tevez se entrenó esta mañana en Ezeiza, hizo fútbol a las órdenes del entrenador y se perfila para ser titular el próximo domingo en la visita a Vélez en el estadio José Amalfitani.

El director técnico, quien anoche se retiró del estadio de Lanús sin hablar con la prensa tras la pobre actuación de su equipo, sabe que los dos próximos partidos serán clave para diagramar su futuro.

Boca visitará el domingo a Vélez -líder de la Zona B con 9 unidades, puntaje ideal- y el domingo 14 de marzo recibirá a River en la Bombonera.

En el encuentro, señalaron allegados a la dirigencia boquense, se analizará la posibilidad de incorporar un refuerzo por la lesión de Eduardo Salvio, quien se tendrá que operar de los ligamentos cruzados de su rodilla izquierda y estará inactivo durante al menos seis meses.

La idea es ver qué delantero o volante por los extremos puede ser posible de incorporar, de varios que fueron ofrecidos, pero seguramente también se hablará de la actualidad del equipo que no mejora en su juego y que ayer estuvo a punto de no poder ganarle a Claypole, recién ascendido a la Primera C.

En la novedad positiva para Russo es que hoy Carlos Tevez, quien estuvo ausente en los últimos tres partidos por el fallecimiento de su padre, hizo futbol en buen ritmo y la idea es que sea titular el próximo domingo.

El otro que por primera vez se entrenó en toda la práctica con el grupo fue Ramón "Wanchope" Ábila, quien se operó de hernia inguinal a principios de este año, y existe la posibilidad de que vaya al banco de los suplentes en Liniers.

También hizo 30 minutos de fútbol el defensor Marcos Rojo, la única incorporación de este semestre, quien sigue su trabajo de preparación después de haber jugado solo un partido oficial el año pasado.

En la practica de mañana, desde las 9 en Ezeiza, se verá el posible equipo para visitar a Vélez, donde se piensa que también volvería Jorman Campuzano, quien ayer entró en los últimos minutos, y el resto serán muchos de los futbolistas que estuvieron anoche.

Carlos Izquierdoz, quien mejora de su lesión condral en la unión esterno-costal, estuvo en kinesiología. El defensor confía en poder estar aunque sea en el banco ante River en el Superclásico del 14 de marzo.

Boca enfrentará a Vélez de visitante el domingo desde las 21.30, por la cuarta fecha de la Zona B de la Copa de la Liga Profesional, con el arbitraje de Diego Abal.