River y la selección de México jugarán un amistoso en el Monumental

A una semana del comienzo de una pretemporada clave para el equipo de Marcelo Gallardo, River cerró otro partido de preparación: el 21 de enero, cinco días antes de la fecha estipulada para el comienzo del Torneo Apertura, se medirá ante la Selección de México en el Monumental. Con este duelo pactado, River ya cuenta con dos amistosos confirmados para la pretemporada: el 17/1 visitará a la U de Chile en Concepción y el 21 recibirá a la Tricolor.

Aunque todavía no hay información confirmada sobre entradas y el horario del partido, el amistoso pudo concretarse dado que el seleccionado que conduce Javier Aguirre se encontrará en Sudamérica para jugar una serie de partidos. Además de River, enfrentará a Inter de Porto Alegre y posiblemente a Talleres (resta confirmar). Esta gira fue por pedido explícito del DT para para "someter a los jugadores a una presión extra, sujetos a un ambiente distinto", como comentó en noviembre.

Debido a que no se trata de una fecha FIFA, los mexicanos probablemente realicen su gira Sudamericana con la ausencia de futbolistas europeos como Edson Álvarez, de Aston Villa o Raúl Giménez, de Fullham. Esto se debe a que los clubes de Europa no están obligados a ceder a sus jugadores para estos compromisos.

Eso sí, probablemente Marcelo Gallardo no cuente con Franco Mastantuono, quien ya se entrena con la Selección Sub 20 de Diego Placente y pica en punta para integrar la lista de jugadores que viajen a Venezuela para jugar el Sudamericano Sub 20 del 23/1 al 16/2.

No será el primer partido en el que se crucen River y la Selección de México: hay un antecedente que data de 1950. Sí, hace 74 años se cruzaron en una gira amistosa que River realizó por México. En aquella oportunidad, fue victoria 2-0 de la Tricolor.

Se va armando el enero de River

Con México confirmado, se va armando el enero de River: después de las vacaciones y el chinchín de fin de año, el plantel volverá a los entrenamientos el 3/1 en el River Camp y luego viajarán a San Martín de los Andes, lugar donde se llevará a cabo gran parte de la pretemporada en busca de que los jugadores se sientan aislados pero a la vez más unidos que nunca. (Fuente: Olé)