Cristiano Ronaldo criticó al Balón de Oro: ¿Indirecta para Messi?

"Los Globe Soccer Awards", o "Dubai D’or", conmemoraron su 15° edición. A sus 39 años, Cristiano Ronaldo recibió galardones como el Mejor Jugador del Medio Oriente y el máximo anotador en la historia. Sin embargo, lo que más destacó no fue su doble reconocimiento, sino sus polémicas afirmaciones.

“Vinicius Jr debía haber ganado el Balón de Oro de 2023. En mi opinión estaba claro”. “Fue injusto, no me importa decirlo, esas galas siempre hacen lo mismo. Por eso me encantan los Globe Soccer Awards, tienen más credibilidad que el Balón de Oro, son premios honestos”, expresó sobre la autenticidad del galardón organizado por la revista France Football.

No solo degradó el galardón, sino que también señaló de manera negativa hacia la liga francesa y sus equipos. “La Liga Saudí es mejor que la Ligue 1, por supuesto. Intente correr en un clima de 39, 40 grados y verá. Francia sólo tiene al PSG, el resto está acabado”.

Rápidamente, sus declaraciones generaron fuerte impacto en las redes sociales, que rechazaron sus afirmaciones y se expresaron en contra de la gala de premios en Dubai.

Además, como si fuera poco, también reveló el plan que tiene a futuro en relación a los negocios en el fútbol: “Si vuelvo al Manchester United para dirigir al club, pondré las cosas en orden. Sigo siendo muy joven, todavía tengo planes deportivos pero voy a ser dueño de un gran club en el futuro”, expresó.

Curiosidades y controversias sobre el Globe Soccer Award

Fue fundado en 2010 por el agente de fútbol de Cristiano Ronaldo, Jorge Mendes y Riccardo Silva.

Jorge Mendes ganó 9 de las últimas 10 veces el reconocimiento al mejor agente. Su elección siempre genera polémica ya que su negocio Gestifute es parte de la organización del evento.

En el período de 2011 a 2015 ‘CR7 Underwear’ fue uno de los principales patrocinios.

En el proceso de selección de los galardonados participan aficionados al fútbol de todo el mundo, sin embargo, se pueden comprar votos. Los costos van de los 2 a los 50 dólares.



El jurado está compuesto por 7 provenientes de Portugal, 2 de Italia y 2 de Emiratos Árabes.

Máximos ganadores

Cristiano Ronaldo: 6

Kylian Mbappé: 2

Lionel Messi: 1

Vinicius Jr.: 1

Radamel Falcao: 1

Franck Ribéry: 1

Robert Lewandowski: 1

Karim Benzema: 1

Erling Haaland: 1

El único que ganó Leo Messi fue en 2015, cuando vestía la camiseta del Barcelona.

En esta oportunidad, Alejandro Garnacho fue el último argentino nominado. Integró la categoría de revelación del año pero fue superado por Lamine Yamal, la joven estrella del Barcelona.

Por su parte, la AFA también fue reconocida por ser la federación con más patrocinios del mundo. La casa madre del fútbol argentino se quedó con el premio a la “mejor expansión de marca”. /TN