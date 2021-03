Los cines, listos para volver, sólo falta la autorización final del COE

Los amantes del cine esperan por minutos la posibilidad de volver a ver películas en la pantalla gigante. Eso podría estar definido el próximo miércoles, día en que el Comité Operativo de Emergencias (COE) se reunirá para definir cómo continuará el aislamiento en Salta.

Mientras eso sucede, la cadena Cinemark Hoyts se mantiene expectante a la habilitación final, con las salas listas para recibir a los espectadores. “Tenemos todo listo para arrancar en Salta”, dijo a CNN Salta 94.7 su Gerente General, Martín Álvarez Morales.

En este sentido, contó que en el Cinemark de Hiperlibertad detectaron un caso positivo de COVID-19 en una persona que estaba trabajando en la puesta a punto de la sala por lo que están pendientes a las indicaciones que brinden los médicos.

Por otra parte, destacó el buen comportamiento de las personas que ya pueden disfrutar del cine en las provincias donde ya fue habilitada la actividad. “Si los espectadores no cumplieran, sería difícil pero la verdad que la gente lo cumple a rajatabla, se ayudan entre espectadores, empleados. Ha pasado un año ya que estamos viviendo de esta forma, por lo cual no es nada nuevo”, expresó.

Asimismo, explicó que la compra de alimentos está habilitada exclusivamente dentro de las salas y se recomienda utilizar alguno de los medios electrónicos disponibles para obtener el ticket de antemano.

“Los alimentos están permitidos dentro de la sala porque todos miran hacia el mismo lado, que es la pantalla y nadie va a conversar. La silla de adelante, la de atrás, la de la izquierda y de la derecha están vacías, no se venden. Tengo como un aro que me protege de la gente que no convive conmigo, no hablo. La posibilidad de contagio, comparado con un bar o con un restaurante, es mucho más seguro. No hay en el mundo un solo contagio derivado de una sala de cine”, aseveró.

Al respecto, Matías Posadas, secretario General de la Gobernación, manifestó que tras la autorización de Nación, ahora el COE local tienen que emitir la resolución habilitando. “El miércoles a las 10 horas tenemos la reunión formal del COE y allí vamos a analizar el tema”, adelantó a CNN Salta.