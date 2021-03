Maradona reveló un romance secreto poco antes de morir

Diego Maradona admitió un romance escondido con una actriz el día que grabó el último video antes de su muerte. Se lo confesó en su última semana de vida a Verónica Ojeda que mantuvo una relación efimera que jamás había trascendido con una reconocida figura internacional.

Ojeda contó todo en LAM en una larga entrevista que mantuvo con Ángel De Brito y las angelitas.

Andrea Taboada sacó el tema al preguntarle por "el video de él tomando una sopa que lo saluda a Luque. Se ve una escena muy tierna, él recién operado. Qué charlaron ese día".

"Fue muy gracioso. Fue uno de los momentos después de la internación que él estaba óptimo, de buen humor. Estaba la terapeuta de mi hijo también y el marido de ella. Yo les comentaba que en el noticiero estaba Daniel Ambrosino haciendo las preguntas estas de mitos y verdades", explicó Ojeda.

Verónica aclaró que "estábamos cargando a Maradona con cosas. Yo le decía entonces ’mitos y verdades, es verdad que estuviste con una famosa así, así y así’ y el me dijo que sí, que es verdad".

"Con quién", la interrumpió de inmediato Ángel que no pudo resistirse a la posibilidad de la primicia.

Ojeda continuó el relato sin hacer caso a la inquietud del conductor y agregó que "yo a propósito le preguntaba cosas de antes para ver si él me decía la verdad y se acordaba de esas cosas". "Larga el nombre", le insistió el periodista y Verónica Ojeda contó que hablaban de Verónica Castro.

De Brito reconoció que "ya la estamos buscando a Verónica Castro. No perdonó nada".

"Me dijo que sí, que no tuvo un romance pero sí fue un touch and go", cerró Ojeda. /Eltrecetv

Mirá el video: