Central Norte cumple 100 años: "Ver el crecimiento, es un orgullo"

Este 9 de marzo no es un día más para los “cuervos” salteños: se celebra el centenario de la fundación del club Central Norte con sus hinchas viviendo desde el minuto 0 un día festivo, contentos por lo logrado y enarbolando en alto sus colores con orgullo.

En ese sentido, en la mañana de este martes se llevaron a cabo los actos oficiales por el aniversario, junto a la visita de autoridades a la “bombonera cuerva”, como llaman sus simpatizantes al estadio de Central.

Allí estuvieron el vicegobernador de la Provincia, Antonio Marocco, el secretario de Deportes Marcelo Córdova y el presidente de Central Norte, Héctor D' Francesco, siendo este último quien habló con InformateSalta manifestando su alegría por todo lo logrado en el club.

“Es muy emocionante vivir los 100 años del club más grande de la provincia, agradecer a la gente que está colaborando, ver crecer a Central como está creciendo es un orgullo”, aseguró su presidente.

Del mismo modo destacó que “el club no era lo que es ahora, no tenía este campo, no tenía tribunas, no tenía baños, pero es una gran gestión poder involucrar a la gente, que participe en el crecimiento del club, logramos volver a casa primero y hoy cumplir 100 años más fuertes que nunca”.

El presidente también extendió su alegría ante los festejos realizados en la medianoche, con la celebración de los fanáticos: “Fue una alegría inexplicable ver cómo moviliza Central a su gente, se sentía un clima festivo como si fuera carnaval o año nuevo, no era eso pero la pasión y el sentimiento son inexplicables”.

“Central ha crecido en los institucional, aspiramos a mucho más, esto se vive con mucha pasión”