Errores comunes en el depósito y retiro de dinero en casinos en línea

Es una tendencia cada vez más marcada, la preferencia de los apostadores por los juegos on line. Las nuevas tecnologías, la seguridad y las medidas sanitarias de aislamiento han favorecido enormemente el auge y popularización de casinos y juegos on line.

Sin embargo, hay ciertos resquemores en algunas personas, fundamentalmente con la confianza en los métodos de pago y cobro de dinero.

Es por ellos, que los especialistas de Casino Midas hacen llegar una serie de recomendaciones vinculadas a despejar dudas y aprender a distinguir entre aquellos sitios confiables y seguros.

Y no es un tema menor, puesto a que muchos apostadores no pasan de una fase de prueba gratuita o jugar sin apostar, porque no confían en registrarse y posteriormente cargar dinero para hacer apuestas. Claro, jugar con la adrenalina de ganar dinero real, es muy diferente a jugar para pasar tiempo.

Es por ello que vamos a dejarles una serie de recomendaciones e información muy importante vinculada al depósito de dinero en un casino on line, y si quieres retirarte, o cobrar un premio, también de qué manera puedes retirar el mismo.

Los especialistas de los mejores sitios de apuestas coinciden en la importancia de los métodos de pago al momento de lanzar un sitio. Todos son conscientes que los jugadores cuidan y hacen uso de su dinero de manera muy cuidadosa y por eso será tan importante la seguridad en este proceso.

Cargar dinero en mi cuenta

La primero a considerar es que para poder jugar y hacer apuestas, deberás estar registrado en el sitio elegido, para ello debes cargar los datos que se solicitan.

Generalmente solicitarán datos personales como nombre, apellido, país de origen y DNI para verificar que la persona que va a utilizar la cuenta es realmente quien dice ser.

La primera recomendación es no dar datos falsos pues los casinos revisarán dicha información y siempre que sean correctos podrán los jugadores retirar ganancias.

Los usuarios no deben preocuparse de ofrecer sus datos personales, el anonimato siempre estará a salvo. Esta es una medida de los entes de control o reguladores para proteger al jugador y evitar el fraude fiscal.

Las políticas de pago en los sitios de juegos de azar ofrecen una amplia selección de opciones de transacción a sus miembros, mucho más allá de los tradicionales o más comúnmente utilizados como podrían ser las tarjetas de crédito o débito.

Pero antes de ver esos métodos, te hacemos llegar una serie de aspecto a verificar antes de cargar tus datos en un sitio de apuestas.

* Verificar que sean casinos legales

Los sitios autorizados cuentan con todas las licencias y están regulados por la autoridad competente de cada país.

* Políticas de seguridad

Es necesario comprobar que las formas de pago en estos casinos online sean seguros y estén protegidos. Para ello, verificar que cuenten con tecnología de cifrado actualizada para prevenir robo de información financiera y personal sensible. De no ser así, podría generarle un gran dolor de cabeza, como cobros indebidos.

* Sencillo y veloz

La plataforma debe operar de manera rápido y fácil. Las transacciones en sitios confiables son instantáneas y se ven reflejadas en tu cuenta de usuario de manera inmediata. Cualquier demora sería un problema.

* Un sitio verificado

Hay sitios especializados que recomiendan casinos que han sido probados y verificados. Un aspecto sumamente importante es que sus métodos de pago sean confiables y fáciles de procesar.





Tipos de pago

La multiplicidad de formas de pago es otro de los motivos por los cuales cada vez más gente se suma a los sitios on line. Pero veamos cuáles son los más utilizados:

Con tarjeta de crédito o débito : las tarjetas bancarias (preferentemente internacionales, dependiendo el lugar de origen y sitio elegido) tienen tiempos de procesamiento rápidos y generalmente no suman tarifas adicionales, como extras del operador. Las más habituales y uso más extendido son MasterCard y Visa.

: las tarjetas bancarias (preferentemente internacionales, dependiendo el lugar de origen y sitio elegido) tienen tiempos de procesamiento rápidos y generalmente no suman tarifas adicionales, como extras del operador. Las más habituales y uso más extendido son MasterCard y Visa. Con tarjetas prepago : así como se utilizan en las líneas telefónicas, existen tarjetas de prepago que se aceptan en algunos casinos online. Paysafecard, ecoPayz o EntroPay son algunas de ellas, aunque es importante verificar en cada sitio web ya que esto puede variar. Los retiros como regla no pueden estar disponibles en base a un casino específico.

: así como se utilizan en las líneas telefónicas, existen tarjetas de prepago que se aceptan en algunos casinos online. Paysafecard, ecoPayz o EntroPay son algunas de ellas, aunque es importante verificar en cada sitio web ya que esto puede variar. Los retiros como regla no pueden estar disponibles en base a un casino específico. Con un monedero electrónico : las billeteras electrónicas más populares como pueden ser PayPal, Neteller o Skrill son aceptadas en casi todos los operadores importantes. A estas se suma Mercado Pago, cuyo uso no está tan extendido pero crece en algunos países. También en este caso el procesamiento del pago es instantáneo, y sin tarifas adicionales por parte del casino. Adicionalmente poseen una seguridad adicional ya que sus detalles no están visibles.

: las billeteras electrónicas más populares como pueden ser PayPal, Neteller o Skrill son aceptadas en casi todos los operadores importantes. A estas se suma Mercado Pago, cuyo uso no está tan extendido pero crece en algunos países. También en este caso el procesamiento del pago es instantáneo, y sin tarifas adicionales por parte del casino. Adicionalmente poseen una seguridad adicional ya que sus detalles no están visibles. Con bitcoins: por último, la forma más novedosa y que viene creciendo en los últimos tiempos acompañando el auge en el uso de Bitcoins. Si bien es una tendencia en el mundo de los juegos online, aún no está ampliamente aceptada. No hay dudas que crecerá en el futuro, especialmente por la característica de anonimato inherente a las criptomonedas.

¿Y para retirar premios o dinero?

Ya vimos como hacer un depósito en tu cuenta en un casino on line, pero si querés retirar todo o parte de lo que pensabas apostar, o reclamar el pago de un bono o un premio, es necesario tener algunas consideraciones.

Primeramente, habiendo cargado tus datos y teniendo un método de depósito, los retiros también suelen ser posibles con tarjetas de crédito, débito, monederos electrónicos y transferencias bancarias.

Sin embargo, hay que considerar que no todos los pagos serán posibles y ello depende de la política individual de cada casino. Para ser certeros en la información, las billeteras virtuales como PayPal suelen ser las opciones de retiro más rápidas y confiables.

Otro dato a tener en cuenta para el retiro de dinero es lo que respecta a los límites, mínimo o máximo, y eso es algo que hay que observar en las políticas de juego establecidas en cada casino.