Imágenes sensibles: Salvaje ataque de dos pitbull a otro perro en Orán

Vecinos del Barrio Estación, de calle Los Andes, compartieron un video de el terrible momento donde dos perros de raza pitbull, atacan ferozmente a otro perro mestizo hasta matarlo.

Lamentablemente los vecinos no lograron espantar a los enardecidos animales, que tras el ataque y el grito de todos los vecinos, fueron ingresados a un domicilio a escasos 20 metros. No entienden cómo los dueños no reaccionaron y frenaron el ataque.

Ante tal hecho los vecinos se mostraron sumamente afligidos, ya que la víctima podría haber sido cualquiera de ellos. Además radicaron una denuncia ante el municipio de Orán, entendiendo que existe un registro obligatorio de este tipo de razas de perros, informó Tu Voz Orán.

"Ya mataron más de 15 perros en la cuadra y también atacó a la propia familia de los dueños, una bebé y a su madre. Los vecinos tienen miedo, dejan la puerta abierta y los perros sueltos" lamentó por Radio Online La Viña Salta un vecino.