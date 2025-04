Cambiaron la caratula del conductor que chocó al “Chaqueño” León y podría quedar libre

En agosto del 2024 en Orán, tuvo lugar un siniestro vial protagonizado por un conductor alcoholizado que se dio a la fuga tras impactar con una motocicleta donde circulaban dos sujetos.

Uno de ellos perdió la vida al instante, pero el “Chaqueño” León logró sobrevivir gracias al accionar médico y como él dice, por la gracia de Dios.

Si bien la causa siguió avanzando, se conoció el cambio de carátula lo cual podría dejar en libertad a la persona que provocó el accidente.

“Estoy muy dolido luego de conocer la noticia que este asesino al volante puede quedar totalmente libre luego de matar a mi amigo y dejar a tres niños sin su padre” comentó el Chaqueño a Arriba todo el mundo.

Visiblemente conmocionado, comentó que el accidente le dejó secuelas graves en su cuerpo por lo que su vida no es la misma, no puede trabajar como lo hacia de vendedor ambulante y debe vivir de un bolsón que le provee la Municipalidad de Orán y del aporte de vecinos: “Apenas me puedo mover”.

“La justicia no existe para los pobres. La justicia solo existe para los que tienen plata y se pueden pagar un buen abogado” dijo mientras pedía por justicia para él y su amigo.