Pablo Outes confirmó que se vacunó bajo otro contexto y por una necesidad

Anoche, en el programa Agenda Abierta del periodista Daniel Gutiérrez, el coordinador de Enlace y Relaciones Políticas de la Gobernación, Pablo Outes, dio explicaciones al respecto de la vacunación de funcionarios considerados estratégicos.

"Recibí las 2 dosis" confirmó Outes, uno de los más cuestionados por haber aparecido en una lista de 5 funcionarios de quienes se conoce el nombre, que han sido vacunados sin pertenecer al área de Salud, ni reunir el requisito de la edad mínima.



Outes explicó que "todo lo ateniente a vacunación se consultó y estamos habilitado por la Resolución del Ministerio de Salud del mes de diciembre de 2020... Todo se hizo con una consulta previa, un análisis previo y un razonamiento lógico".

En ese marco, el funcionario provincial puso en contexto el momento en que se aplicó la vacuna: "En diciembre del 2020 el ministerio de Salud de la Nación anunciaba la compra de 60 millones de vacunas por lo que a la provincia de Salta iban a llegar entre diciembre, enero y mediados de febrero 1.8 millones de vacunas. Esa realidad nos permitía hacer una planificación, un razonamiento y toma de decisiones en el momento. Lo que nunca nos íbamos a imaginar es que la situación se iba a termina complicando entre el anuncio del 30 de diciembre y el 15 de marzo que tenemos 70 mil vacunas. La situación es muy distinta".





"Una cosa es verla ahora con 70 mil vacunas que costó mucho que lleguen y otra era la toma de decisiones con más de un millón de vacunas que se esperaba que lleguen".







Trabajo en el terreno

Más allá de la expectativa por la cantidad de vacunas que Salta esperaba recibir a principio de año, el Coordinador aprovechó para explicar que hubo áreas y funcionarios que tenían una mayor salida al interior de la provincia, y por ende, exposición a contagiarse, pero aprovechó para, indirectamente, cuestionar que otras no tuvieron tanto compromiso, y estaban atrás de una silla.

"Nunca se pensó si habían vacunas para ir, tomar un avión, bajar al distrito, recorrer, ir a la frontera, llevar los remedios, hablar con los médicos. Había un convencimiento de que de esa situación había que salir adelante, sin pensar si iban a llegar las vacunas o no. Eso implicaba una situación de riesgo para toda la gente que estaba trabajando", dijo Outes al respecto señalando que "hubo ministerios y coordinaciones que tenían altísima exposición y también hubo ministerios y coordinaciones que tenían una situación mucho más tranquila".

Más adelante, el coordinador indicó que "cuando en enero se anuncia el proceso de vacunación no fue una cuestión de beneficio personal mío ni de mis funcionarios, era una situación de responsabilidad política. Cuando bajabas a un hospital o a una escuela, o ibas a reuniones con intendentes, no sólo se pensó en la protección personal sino había una responsabilidad con los terceros, de no contagiar. Bajo esas líneas se hizo".

Finalmente, respecto a la forma en que fueron vacunados, Outes dijo: "Me duele que se diga vacunatorio vip. Nosotros fuimos, nos paramos en una fila, nunca falseamos ningún datos. Fuimos, dimos nuestros documentos, se nos inscribió en una planilla y seguimos trabajando".