Vacunación en Salta: "El gobernador no ha sido vacunado, ni ministros ni secretarios"

Durante la conferencia, el ministro de Gobierno, Ricardo Villada aseguró que el gobernador de Salta, Gustavo Sáenz y los ministros que forman parte del Gabinete no forman parte de esta lista de 10 personas, según dijo Villada, consideradas en el mes de enero como personal estratégico.

🔴AHORA🔴"El gobernador @GustavoSaenzOK no ha sido vacunado, ningún ministro" dijo en conferencia de prensa el ministro de Gobierno @ricardo_villada pic.twitter.com/vAKY7zVp83 — InformateSalta (@Informatesalta) March 16, 2021

Ante la consulta, sobre cuando se conocerá la lista completa, Ricardo Villada dijo que la información forma parte de la cartera de Salud a cargo de Juan José Esteban. "Yo no puedo brindarle la información porque no la tengo. El ministro de Salud, que es el que la tiene. No puede brindar esta información de manera pública" aseguró.

"Él @GustavoSaenzOK le dará los nombres de las personas cuando el juez se lo pida" @ricardo_villada — InformateSalta (@Informatesalta) March 16, 2021

"No puedo responder quienes son los otros cinco nombres, no los tengo. El ministro de Salud @EstebanSalud ha sido claro que existe confidencialidad, no se puede divulgar" dijo @ricardo_villada — InformateSalta (@Informatesalta) March 16, 2021

Sobre posibles sanciones a los funcionarios que se vacunaron previo a la resolución del 26 de febrero, admitió que el Gobierno de Salta esperará la decisión de la justicia. Hasta el momento se conoció, a través de los medios, sólo cinco nombres de una lista de 10: Pablo Outes, secretario de Relaciones Institucionales, Antonio Hucena, la subsecretaria de Articulaciones y Fortalecimiento, María Cristina Suazo, el presidente de la Cámara de Diputados, Esteban Amat y la consultora Jurídica, Pamela Calleti.

"La justicia será quien determinará la responsabilidad de cada caso" dijo @ricardo_villada y respondió "No" ante la consulta si habría sanciones desde el Gobierno de Salta. — InformateSalta (@Informatesalta) March 16, 2021

Mirá la conferencia