"Sin PASO, el senador por la Capital va a ser elegido por el gobernador Sáenz"

Así lo manifestó el ex ministro de gobierno y analista político, Juan Pablo Rodríguez, en el marco de las primeras definiciones de las figuras políticas que participarán de la contienda electoral en la provincia.

“Veo un espacio político oficialista bien conformado, bien sólido y veo un espacio opositor totalmente atomizado, donde no hay unificación, donde están todos peleados con todos. El gobierno está bien consolidado en términos de alianzas políticas”, analizó en el programa televisivo Agenda Abierta.

El ex funcionario manifestó que gusta estudiar la política, “me gusta tener datos científicos, es mi profesión. Hoy no formo parte de ningún proyecto político pero mi profesión es esa”.

Respecto a la eliminación de las PASO, Rodríguez que “las posibilidades del senador por la capital es exclusiva responsabilidad y decisión del gobernador. Con las PASO cualquiera de podía presentar y participar, hoy el senador por la Capital del oficialismo lo va a elegir el gobernador, lo puede elegir por número o por afinidad, por proyecto, por pertenecer a un mismo esquema”.

Rodríguez analizó que hay cuatro o cinco figuras que pueden destacarse. “Matías Posadas, que está dentro del gobierno con mucha experiencia. Hay una posibilidad con Javier David si es que el gobernador decide ampliar su espacio político, Dario Madile es otra de las personas que puede ser. También me parecía que el ministro de Salud Esteban podía ser una posibilidad pero con los últimos acontecimientos esa posibilidad empieza a caerse un poco. Tampoco descartaría a Emiliano Durand, un hombre de los medios, que está haciendo un trabajo social importante hace mucho tiempo”.

Vacunación

"Hubo un informe de TN sobre información oficial de funcionarios que se habían recibido la vacuna y algunas personas que se dedican a esto, las fake news y a poner información falsa, incorporaron a otros actores de la política como Nicolás Demitrópulos, Matías Posadas y a mí. Creí necesario contestar no soy activo en redes sociales y hace mucho que no hablo con los medios y como era un tema tan sensible me parecía que valía la pena contestar y pedirle al ministerio de Salud que se publiquen las listas" explicó Rodríguez.

El ex funcionario provincial , aseguró que una vez que se publiquen las listas, "la gente tiene información y se termina el problema, muchos pueden ser justificados, otros quizás no, pero no hay porque ocultar la información".

"No me vacune, tengo 44 años. Hay personas policial docentes médicos personas mayores que tienen prioridad por sobre todos nosotros a parte no tengo ninguna función publica. No soy funcionario del gobierno provincial"