Salta celebra San Patricio con 5 días de promos y descuentos en cervecerías artesanales

El mundo celebra el día de San Patricio y la ciudad de Salta no quería ser ajena a esta efeméride que ha trascendido fronteras, por lo cual ha organizado una propuesta gastronómica para disfrutar hasta el domingo de las mejores cervezas artesanales.

Al respecto y en diálogo con InformateSalta el presidente del Ente de Turismo de la ciudad, Fernando García Soria, amplió los detalles: “Con motivo de esta celebración vinculada a la cerveza, proponemos en conjunto con el sector privado, la Cámara Gastronómica, las cervecerías de los corredores, un calendario de actividades desde este miércoles hasta el domingo 21”.

Del mismo modo indicó que en estos días la gente podrá disfrutar “de la actividad vinculada a la cerveza por la ciudad, no solamente promociones y descuentos, sino también experimentar sobre la elaboración de la bebida, participar en ese proceso”. No obstante aclaró que no habrá ningún evento principal o masivo que pueda implicar la presencia masiva de personas a raíz de la pandemia.

¿Cómo saber cuáles son los locales adheridos y sus promociones? “La gente debe entrar a saltaciudad.travel, ahí tendrá la información del mapa de cervecerías, sus actividades” entre otras ofertas planificadas en cada local por horarios, terminando hasta las 2.00, respetando el horario permitido para trabajar.

Por último, Soria recalcó que el rubro cervecero “ha crecido en Salta, hoy hay cerca de 30 establecimientos elaboradores de cerveza, en cada corredores hay oferta de la bebida artesanal, entonces es oportuno acompaña estos emprendimientos trabajando codo a codo para que puedan desarrollarse”, concluyó.