En abril se definirá la estrategia del PJ para la elección de Constituyentes

De cara a las elecciones del próximo 4 de julio, donde además de cargos legislativos se elegirán los convencionales constituyentes, Miguel Isa, presidente del Partido Justicialista de Salta, en diálogo con InformateSalta, aseguró que el 14 de abril se realizará un nuevo Congreso para determinar la estrategia a seguir.

En ese sentido, el ex vicegobernador indicó que en primer lugar se resolverá la forma de participación y después se adoptará una posición conjunta sobre los temas a tratar. “Vamos a reunir el Congreso para ver la forma en la que vamos a elegir los candidatos y luego recién vamos a dar una opinión general sobre distintos temas”, expresó.

Si bien indicó que aún no se avanzó en nombres de posibles candidatos, subrayó que “obviamente van a pertenecer a un frente político".

Sobre los ejes a tratar, sostuvo que más allá de los ejes principales, como ser limitación de los mandatos, y justicia, indicó que propondrán que en vez de delegaciones municipales se empiecen a crear comunas. “Salta se ha hecho bastante grande y es importante tener comuneros como en otras ciudades".

Con respecto al mandato de los jueces, dijo que “el Justicialismo no se expresó todavía” pero su posición personal es que no se debe avanzar a un esquema que contemple la perpetuidad de los cargos. “Ya se va a analizar en el debate cuanto tiempo, pero no estoy a favor de la perpetuidad de los jueces”

Por último, recordó que la selección de candidatos quedó en manos de la Comisión de Acción Política (CAP).