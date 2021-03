Nicolás Trotta: "El objetivo es sostener la presencialidad"

Nicolás Trotta confirmó que se apunta a "la presencialidad cuidada" de los alumnos en las aulas de todo el país "en base a la evidencia epidemiológica" y afirmó que estamos en un momento en que "es muy importante cuidar los protocolos" explicó el ministro en diálogo con la radio AM 750.

Al ser consultado por los casos detectados de coronavirus en las escuelas, Trotta señaló que "hay un aumento, pero no tienen que ver con las clases presenciales". Agregó que, incluso, las clases están permitiendo "detectar casos positivos de contagios que no se producen en la escuela" y que no hubo "casos de cuatro o cinco chicos contagiados en un aula".

"Se están cumpliendo los protocolos y hay un accionar rápido para aislar casos sospechosos", agregó el ministro y subrayó: "Nuestro objetivo es sostener la presencialidad pero en base a la evidencia, no a la intuición, por eso es importante recabar la información de lo que sucede en cada jurisdicción para clarificar cada paso que damos".

El titular de la cartera educativa nacional dijo que "lo que tenemos es una escuela distinta a la prepandemia" y rescató: "tenemos un regreso seguro; eso lo confirman los expertos de las distintas jurisdicciones".

"Este es un camino que tenemos que seguir consolidando, pero estando atentos a la realidad epidemiológica", explicó Trotta, que subrayó: "Se están presentando los datos por jurisdicciones, y este viernes se consolidó el dato de los docentes vacunados, que son 425.000 docentes y auxiliares en todo el país".

"Ahora se están cargando los datos de los casos sospechosos y detectados de Covid-19, donde cada escuela tiene que hacer una carga diaria que después nos servirá para evaluar la situación" completó Trotta, y refirió que aun sin tener la información de todas las jurisdicciones de los casos sospechosos, solo se transformaron en positivos el 1 %.

Finalmente, Trotta anticipó que si en algún momento hay que cambiar los protocolos, ya sea para que sean más rígidos o para dar permisos, se decidirá "en reunión con todas las jurisdicciones".