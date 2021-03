Semana Santa en Jujuy: propuestas religiosas, culturales y turísticas

InformateSalta dialogó con el ministro de turismo de Jujuy, Federico Posadas, quien invitó a los salteños a vivir una experiencia de fe y religiosidad en la vecina provincia, con una agenda cultural que se llevará a cabo durante esos días de tranquilidad.

Las principales localidades de Jujuy, Purmamarca, Tilcara y Humahuaca son lo más elegidos por los visitantes. Cada uno tiene una propuesta para los días de Semana Santa. Las actividades litúrgicas se mezclarán con las culturales y de esta forma se abrirá un abanico de opciones para que se pueda disfrutar en familia o con amigos. A todo esto se suma el paisaje quebradeño y sus infinitos lugares para recorrer y la gastronomía.

“La pandemia nos cambió las estrategias de promoción, las prioridades de los mercados. Estamos compensando el turismo internacional con el turismo nacional. Jujuy es una provincia con una tradición religiosa muy fuerte, el sincretismo cultural es muy fuerte, no solo por sus iglesias sino por sus culturas y sus paisajes. En términos de temperatura y clima, es una época muy buena, la oferta en términos de servicios hoteleros y gastronómicos es muy buena”, señaló Posadas.

Con respecto a la pandemia, la situación en Jujuy está controlada, “pasó el carnaval y no hemos tenido mayores casos. Mantuvimos el sistema de salud intacto, no hemos desarticulado las camas activas, siempre con el fantasma del rebrote pero por el momento no ha llegado”, informó el ministro.