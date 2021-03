Solidaridad: llegó la mochila de oxígeno para el bebito oranense

La buena noticia del día llega desde la localidad norteña de Orán. Allí, se manifestó la solidaridad a la que estamos acostumbrados los salteños, y Bastian, el bebito que necesitaba una mochila de oxígeno ya la recibió.

Según detalló Tu Voz Orán, el alma caritativa que se conmovió con el niño, tiene nombre y apellido, se llama Noel Cerezo. Ella se comunicó con la familia durante el fin de semana y hoy hizo entrega del tubo de oxígeno, bigotero y manómetro a las doctoras Livia Zabala y Suyana Tapia, quienes atienden a Bastian.

El bebé, nació prematuro a los 6 meses de gestación, y tuvo que ser hospitalizado tras una descompensación. Actualmente, se encuentra internado en Pediatría del Hospital San Vicente de Paul con un cuadro de "Displasia Broncopulmonar" en niño con Síndrome de Down.

Sus padres, Ángel Guerrero, Griselda Bravo y sus tres hermanos, agradecen de todo corazón la solidaridad de toda la comunidad de Orán.