Ayudemos a Alejandro, fue atacado por pitbull y no puede trabajar: "Tengo una familia"

El sábado pasado Alejandro, de oficio albañil y con una situación económica complicada, viviendo día a día, fue brutalmente atacado por dos perros de la raza Pitbull mientras caminaba por una calle de Villa Floresta.

El dueño no se hizo cargo, tengo hijos que están yendo a las escuela

Con heridas de distintas consideraciones, más de 17 puntos en la cabeza, 4 en uno de los ojos y 4 en la ceja, entre otros, contó lo difícil de la situación. "Tengo todo el cuerpo herido. Tengo arañadas, mordidas en piernas, nalgas, brazos, pecho, espalda. Todo me estoy haciendo curar", contó.

Consultado por Multivisión sobre su situación laboral y económica, Alejandro contó "Yo soy albañil, siempre me gusto, desde chico. Dejé los estudios y me puse a trabajar. Sé mucho, trabajo y cuando no tengo mi patrón que vive al lado, siempre me está dando trabajito, pero ahora estoy trabajando, no tengo ayuda de nadie, quería ver si me pueden ayudar con alimento, yo tengo una familia que mantener y el dueño este no sabe, tengo hijos que están yendo a la escuela, necesito mercadería, para el día".

Según dijo, por ahora se mantiene con lo que había cobrado la semana anterior pero sabe que no le durará mucho más.

Para quienes quieran ayudarlo puede contacatarse con Alejandro al 2914483192 o bien de su esposa 3885085453 o bien a través del alias a su nombre, alejandrolama20 para comprar medicamentos y calmantes que el dueño del animal no se hizo cargo.

Por último, el damnificado pidió "quiero justicia, que no haya más. Mirá si sería un abuelo o un nene" mientras espera que la justicia accione.