Ya tiene fecha la elección en el Colegio de Maestros Mayores de Obras y Técnicos de Salta

La renovación de autoridades en la institución se tendría que haber llevado a cabo el año pasado, sin embargo debido a la pandemia del coronavirus, el proceso electoral se aplazó hasta mayo del 2021. Tres listas se presentaron para competir en las urnas.

Gabriel Walter Barbito Torres, Presidente del Colegio de Maestros Mayores de Obra y Técnicos relacionados con la Construcción de Salta (COMMOTECCSA), dialogó con radio CNN Salta -94.7 MHZ- donde confirmó que las elecciones se realizarán el 06 de mayo en la delegación de Orán y el 07 en Capital.

“El padrón general es de aproximadamente 1500 maestros mayores de obra en la provincia, pero los que están registrados oficialmente son unos 650. El año anterior habíamos convocado a elecciones para los días 26 y 27 de marzo, luego por el tema de la pandemia se suspendió y recién ahora estamos reanudando las elecciones. Presentamos notas al COE para ver cómo continuamos para que se lleven a cabo las elecciones”, sostuvo.

Barbito Torres adelantó en La Mañana de CNN que no competirá por la presidencia del Colegio. “Nuestra ley es bastante democrática y permite la posibilidad de que todo aquel que está frente a una institución solo se puede presentar dos veces en dos períodos, yo ya fui electo y reelecto, no puedo continuar, pero me voy a mantener en la misma línea aportando todos los conocimientos adquiridos al frente de la institución. Voy a estar acompañando a la lista oficial”, dijo.

El dirigente obrero recomendó “a los técnicos que regularicen su matrícula para que puedan participar de la reanudación de las elecciones, no se realizan en nuestra institución, hemos pedido la autorización para realizarla en el predio de la asociación que queda en Maipú 1160, el 07 en Salta Capital”.