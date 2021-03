Juzgan al ex diputado Turi Rodríguez por delitos de violencia de género

Según lo programado por la Sala V, del Tribunal de Juicio, comenzó ayer el juicio contra el ex diputado Tomás Salvador (Turi) Rodríguez, de 65 años, sentado en el banquillo de los acusados acusado de violencia de género.

La acusación es llevada adelante por la fiscal Gabriela Dávalos, mientras que por la defensa del ex diputado están los abogados Néstor Holver Martínez y Blanca Chacon Dorr, mientras que la querella está representada por el letrado Pablo Tobio.

Por lo informado, el debate comenzó con la lectura de la acusación, tras lo cual Rodríguez manifestó que, por el momento, no declarará. En seguida, se dio paso a la etapa testimonial, siendo la primer testigo la ex mujer del acusado, quien relató con lujo de detalles el incidente de violencia de género sufrido, según su relato, a manos del ex diputado.

En su relato, Paula Medici se refirió al incidente ocurrido en mayo de 2017 en un edificio del macrocentro, cuando Rodríguez la echó del departamento en el que convivían, siendo el desencadenante de un episodio violento que siguió en el ascensor con gritos y golpes, producto del cual terminó con la nariz rota, entre otras lesiones.

Amén de ese hecho violento, la víctima se refirió a discusiones previas que mantuvieron, como así también a la violencia verbal, psicológica y económica que sufría, según afirmó, por parte del ex legislador, razón por la cual no lo denunció hasta un año después, pues sentía temor de hacerlo y que no pase nada, pues el acusado hacía gala del poder político que ostentaba.

El 4 de abril de 2028, sin embargo, Medici, cansado del maltrato que sufría, finalmente se presentó en la Oficina de Violencia Familiar, en la ciudad judicial, y radicó la denuncia del caso, por lo que se inició una causa penal en la Fiscalía de Violencia de Género, la que imputó en ese mismo mes a Rodríguez.

Incluso más tarde, con varias pruebas reunidas en su contra, pidió que el ex legislador sea juzgado por los delitos de lesiones leves agravadas por violencia de género, pedido que recién prosperó el 12 de diciembre de 2018, cuando el juez Antonio Germán Pastrana, del Juzgado de Garantías 3, elevó la causa a juicio.

Posteriormente, se realizaron distintos planteos que dilataron el debate e incluso hasta antes del inicio del debate, hubo intensas negociaciones de la defensa para arribar a una resolución de conflicto a través de un juicio abreviado, pero no hubo acuerdos, por lo que el juez decidió avanzar con el plenario.

Sospechas

En su relato, Medici reveló muchos detalles del manejo económico de Rodríguez, en especial, sobre el traslado de algunos bienes a terceros a fin de evitar cualquier situación de embargo, lo que podría generar una nueva presentación penal en contra del ex legislador.

También hubo referencias al manejo político del acusado, cuando era diputado, en especial a la disposición de beneficios, de los cuales se habría valido Rodríguez para afrontar distintas obligaciones, aspectos que también fueron relatados por la víctima al denunciar los hechos de violencia.

El testimonio de la víctima, por otra parte, se vio fortalecido por la declaración de dos mujeres, amigas de Medici, quienes también expresaron aspectos relacionados a las acusaciones en contra del ex diputado por hechos de violencia de género.

Para hoy, en tanto, se esperaba el testimonio del médico que atendió a Medici por la fractura de nariz sufrida debido a los golpes de Rodríguez, como así también del médico del CIF, quienes explicarán al tribunal el tenor de las lesiones y tratamiento médico aplicado.