La mamá de los hermanos desaparecidos en el Bermejo ruega que no abandonen su búsqueda

El 31 de enero, dos hermanos salieron a pasear y desparecieron en el río Bermejo. Mañana se cumplen dos meses de ese día y María Angélica Márquez, su mamá, ruega que no suspendan su búsqueda.

La mujer indicó a La 10 Orán que ayer le comunicaron que la búsqueda no iba a continuar. “Lo que yo pido es que no dejen la búsqueda. Si bien me explicaron que cuando baje el caudal del río van a seguir, yo como sea quiero a mis hijos”, dijo.

En este sentido, contó que el mayor, de 24 años, tiene una hija de 7 años que pregunta todos los días dónde está su papá y ellos no saben que responderle. “Pasaron más de 60 días, desde que ambos salieron desde casa a pasar la tarde, sé que el río creció, pero quiero que entiendan mi dolor y que no dejen de buscarlos”, expresó.

La de los dos hermanos no fue la única desaparición que hubo en los últimos meses en el espejo de agua. El 3 de marzo un gomón con decenas de pasajeros naufragó, dejando varios desaparecidos.