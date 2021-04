Acaparó toda la atención con una fuerte frase y cuatro fotos infernales

Jimena Barón reapareció hace unos días en las redes sociales después de estar más de nueve meses afuera de Instagram.

“La misma mier. . .”, escribió al citar una de las frases de su último hit junto a cuatro imágenes en las que aparece en bikini y desde el jardín de su casa.

Jimena Barón se separó del Tucu López: los detalles

La cantante anunció la ruptura en sus redes sociales, hace pocas semanas el integrante de Sex había manifestado su felicidad por su momento amoroso.

“Yo estoy muy contento. Es un momento de mi vida lindo. Estoy bien, en una relación que me hace bien, me hace feliz“, dijo al respecto en una entrevista con Juan Etchegoyen en “Mitre Live”.

Por otro lado, el Tucu confesó que tiene una buena relación con el hijo de la intérprete, Morrison y consultado por el futuro profesional de su pareja añadió: “Yo charlo mucho con ella, por supuesto, porque somos pareja, pero esa es una pregunta que te tiene que responder ella, es muy personal“.

Al ser consultado por las críticas que recibía en Corte y Confección, Tucu afirmó sobre la intérprete: “Cuando puede lo mira. Yo por suerte tengo un vínculo muy sincero con Jime, así que cuando algo no le gusta me dice ‘qué feo eso’, y cuando le gusta me dice ‘qué lindo eso’“.