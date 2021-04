La mamá de Karina contó un estremecedor sueño con Diego

Sin esquivarle a ninguna pregunta del mano a mano que tuvo con Ángel de Brito, Mónica Cuello -la mamá de Karina La Princesita- se refirió a los rumores de romance que su hija mantuvo con Diego Maradona y sorprendió al contar el extraño sueño que tuvo con el Diez.

Indagada por cómo tomó las especulaciones sobre Diego y Karina, la entrevistada se sinceró: "Eso no me causó nada porque yo sé cómo es Kari, ¿viste? Y sabía también que podía suceder porque podían inventar cosas así. No me provocó nada".

"¿De dónde creo que salió esa versión? Yo tengo mi opinión pero ya está, ya pasó. Supongo que es, como dicen, del entorno de Maradona. Además, escuché alguna vez decir a Verónica Ojeda que le preguntó esto a Diego y él le dijo que no, que nada que ver", agregó, dejando en claro que se refería a Dalma y Gianinna Maradona.

"A Diego lo soñé la otra vez. Yo soy de orar fuerte y él me decía en el sueño ‘vos que orás tan fuerte, reza por una de mis hijas, por Gianinna. Yo lo hacía con todas mis fuerzas y en el sueño sabía que ya no está más con nosotros", continuó.

Y cerró: "Pensé que me había despertado y Diego estaba al lado, y lo sentí. Como deportista, fue el número 1 del mundo, pero me enojaba un poco cómo era con los chicos. Pero después, me alegró muchísimo cuando reconoció a sus hijos, fue lo mejor que pudo haber hecho. Que descanse en paz". /Ciudad



