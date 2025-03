"Se le ven las...": Lourdes Sánchez protagonizó un descuido 'hot' y pasó un incómodo momento

Lourdes Sánchez vivió un incómodo momento cuando estaba en plena función de su show "Bloody Tango" y quedó en la mira de todos cuando su vestimenta le terminó jugando una muy mala pasada ante el público que seguía de cerca la situación.

Durante una de sus actuaciones, la artista experimentó un imprevisto cuando uno de los nudos de su vestido blanco se aflojó, lo que llevó a que finalizara la coreografía de una manera inesperada.

“Me quería morir. Empecé a bailar y sentí que algo pasaba, y ahí se me empezó a salir. Encima tango, no es que podés soltarte y agarrarte, donde yo me suelto, que no sé mucho de tango, me olvido todo y me pierdo”, expresó Sánchez al quedar con su torso completamente desnudo frente a los presentes.

Ante eso, sostuvo que su compañero también se percató del detalle: “Me empezó a decir: 'se te está cayendo' y en algunas partes empezamos a improvisar. Les juro que acá re contra hablábamos y él se empezó a poner nervioso también”, reveló.

Lo cierto es que la bailarina llenó a presentir que algo malo iba a pasar y contó: “Dos segundos antes de empezar la obra le pido a Noelia Marzol si podía ir su marido a comprarme unas pezoneras. Porque yo ya sentía que algo me iba a pasar”.

😱 El ACCIDENTE HOT de Lourdes Sánchez en el escenario



Cc #LAM en América TV 📺 @elejercitodelam @AngeldebritoOk pic.twitter.com/btyU0iIZnk — América TV (@AmericaTV) March 28, 2025

Por último, indicó qué fue lo que falló para quedar con el torso desnudo: “El vestido era atado atrás, pero como era de strass se ve que se resbaló y se me empezó a resbalar. Encima era escotado, entonces me puse pezoneras por las dudas”.