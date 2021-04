Bares y restaurantes reducirán la facturación un 17% por la nuevas medidas del COE

Fernando Zerega, empresario propietario de Zeppelin Resto Bar Salta, rechazó las medidas dispuestas por el COE de Salta al advertir que “en una total falta de federalismo, se guían por lo que dice el presidente. Nos mintieron hace un año que cerrábamos para tener más camas en terapia intensiva, ahora nos mienten que cierran porque nos van a vacunar”, informó InSalta.

Consultado sobre si las nuevas medidas le significan una diferencia sustancial respecto de las que ya se aplican, Zerega señaló que “la diferencia es brutal, primero me achicas el horario al 50 %, me reducís la capacidad al 50% y la circulación lo que a nosotros nos representa un 17% de facturación. Esto es insostenible, en la pandemia me vi obligado a echar a tres personas, hice lo que pude para sostenerlos, les pagaba con mis ahorros, pero la situación, lejos de mejorar empeoró y ahora seguramente tendré que dejar ir a dos más”, lamentó.

Zerega también se manifestó preocupado porque estas medidas, asegura, fomentan la ilegalidad.

“Desde el primer mes, desde el 19 de abril del año pasado, que lo anticipé en las charlas que tuve. Les dije a las autoridades: si restringís una actividad lícita, aumentás la actividad ilícita. La gente no va a dejar de salir, ni van a volver a sus casas a las 00; se van a fiestas clandestinas y lo harán porque no tenés una prohibición de circulación porque para eso tendrían que vallar toda la ciudad y no lo hicieron”, alertó.

Por otra parte, el también empresario del sector, Fidel Puggioni propietario de Cosa e Mandinga, compartió su sentir, “hoy abrimos solamente hasta las 12 de la noche, nuevamente restricciones y cada vez se hace más difícil seguir adelante... muchas deudas, la inflación que no para nunca y nos obliga a subir los precios, el mes pasado subió el gas, la luz, las naftas, todo en definitiva. Ahora se restringe nuevamente el horario en la gastronomía, vamos a tratar de seguir de la mejor manera, tendremos que volver a los envíos a domicilio, seguir resistiendo, aguantando un mes más, esperamos que valga la pena y que dentro de algunos meses más podamos estar mejor”.