Paula Medici: "No recibí acompañamiento de ninguna organización feminista"

El miércoles condenaron a un año y seis meses al ex legislador “Tury” Rodríguez por violencia de género. Su denunciante, Paula Medici, comentó a InformateSalta que durante el juicio volvió a vivir una situación difícil porque “volvés a vivir de alguna manera violencia, se quiere invisibilizar el hecho por parte del imputado” y que para lograr invisibilizar ese hecho de violencia “te descalifican, vuelven a violentarte, es una situación muy difícil, te vuelven a revictimizar”.

“Las pruebas de mi parte fueron las que comprobaron que si viví hechos de violencia, que eran reales” aclaró Medici y se animó a alentar a otras mujeres que sufren violencia de género “que se animen, que no se callen, no se dejen amedrentar, es un camino difícil pero que se puede salir, que no tengan miedo, el miedo te paraliza, pero las personas violentas te quitan todo, hasta el miedo. Tienen que animarse a denunciar y que existen algunas personas que te pueden acompañar.”

Consultada por si había recibo asistencia de alguna organización, Medici fue tajante, “no recibí acompañamiento de ninguna organización feminista, una vez me dirigí al Observatorio con una abogada para plantear la situación ya que esta persona seguía como ejerciendo y manipuló una cuestión laboral mía, la respuesta que tuve fue que ‘no sabían nada y que iban a presentar una nota’ pero eso fue todo”. Y agregó que “hubo un grupo de periodistas feministas que pusieron en duda mi palabra”.

En la relación siempre se marcó ‘yo tengo el poder’ y se siguió mostrando en el proceso judicial porque los testigos fueron de concepto. Invitaron como testigo al ex vicegobernador, que no tiene conocimiento y hablan desde la ignorancia, pero quieren demostrar ‘yo tengo poder’. También invitaron a Roly Serrano que dijo que a mí se me pagó, todas estas cosas te generan bronca porque es injusto, es mentir a la verdad. Los testigos nunca hablaron del hecho porque no lo conocen".

Consultada por sus sensaciones luego del veredicto consideró que si se hizo justicia y aclaró “una persona que es violenta tiene un perfil que no lo demuestra ante los demás. Esta exposición es para alentar a todas las mujeres”.

"La violencia existe en todos los contextos sociales, económicos y culturales. Le puede pasar a cualquiera, la violencia está naturalizada, debemos estar atentas y aprender a desnaturalizar la violencia” finalizó Paula Medici.