La amenaza del colapso vuelve a preocupar a las terapias intensivas en Salta

Con la segunda ola de coronavirus tomando curso en nuestro país, y con Salta notando el incremento notorio de casos en los últimos días, son distintos los actores que se preparan para enfrentar el rebrote de contagios.

En este contexto desde las terapias intensivas preocupa la falta de profesionales y el colapso que pueda presentarse en la capacidad. Así lo señaló Oscar Muñoz, presidente de la Filial Salta de la Sociedad Argentina de Terapias Intensivas, en su diálogo con CNN Salta -94.7 MHZ-.

AHORA| En #LaMañanaDeCNNSalta, Oscar Muñoz. "El año pasado el sistema de salud estuvo colapsado, ahora nos enfrentamos nuevamente con esa amenaza, están aumentando los casos, en este momento hay una esfera de preocupación" — CNN Salta (@CNNSalta) April 12, 2021

En primer lugar recordó que el año pasado “tuvimos una situación crítica donde el sistema de salud, en Salta y Argentina, estuvo colapsado”. En este 2021 “nos enfrentamos nuevamente con la amenaza, están aumentando los casos y se está produciendo el mismo efecto del año pasado, en CABA prácticamente están colapsados y estamos camino a esa situación”, advirtió.

Para ser más claro expresó que “hay un porcentaje de ocupación de camas del 58%, todavía estamos con camas disponibles pero nos preocupan muchos factores, como el tema del personal, se está hablando de la falta de insumos”, ejemplificó.

“En la parte privada (la ocupación) es menos del 50%, en la pública es más del 50%, de ahí el promedio del 58%”

Muñoz también recalcó que el costo de los insumos “han subido más del 1000%, las obras sociales no pueden cubrir ese costo, el prestador se encuentran en un problema serio, el problema es cuando se presenta en el costo y la cobertura, eso hacer que las clínicas y sanatorios entren en una crisis económica”. A esto agregó que están analizando hablar con el gobernador de Salta para pedir una asistencia financiera.

Por último y sobre los terapistas, contó que estuvieron haciendo un relevamiento del interior donde “casi no tenemos especialistas, tenemos terapias pero son atendidas por personal que no es especialista, con la Comisión Directiva esto nos preocupa bastante, no es lo mismo la atención de un paciente crítica con un especialista que con uno que no lo es”, aseveró para concluir.

“En el interior hay casi 0 especialistas en terapia intensiva”