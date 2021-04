Madile: “El Concejo no está para ser una escribanía ni tampoco una piedra en el zapato”

Luego de un año atípico que obligó a modificar la agenda legislativa, Darío Madile, presidente del Concejo Deliberante de Salta, en InformateSalta por Multivisión, se refirió a la relación con el Ejecutivo Provincial y dejó en claro que “no están para ser una escribanía ni tampoco una piedra en el zapato”

Ante las consultas de José Zambrano y Noelia Pandolfi, señaló la importancia de la reforma y cambiar el periodo de duración de mandato de los ediles de 2 a 4 años. “El periodo de concejal es muy corto y encima este año está atravesado por un proceso electoral, aunque eso no debería ser un impedimento, nuestra mejor campaña tiene que ser demostrar el trabajo que hacemos”, dijo.

“Difícil va a ser que te elijan para otra cosa, si para lo que te eligieron no lo estás cumpliendo”

Al analizar el breve periodo de sesiones 2021, destacó el convenio logrado con respecto al valor de las multas por infracción de tránsito, y lamentó la situación ocurrida con el concejal "Chucky" Flores, que renunció a su cargo tras ser condenado por robo.

Sobre la poca experiencia de algunos ediles, dijo que el trabajo legislativo se puede aprender, pero lo importante es conocer las problemáticas de los barrios. “Hay que terminar aquellos temas pendientes, aunque van a haber muchas cosas que no vamos a llegar a hacer”, expresó.

Entre los temas prioritarios, subrayó la importancia del tema de las antenas; el uso del espacio público, en referencia a la situación de los manteros, y la problemática del tránsito. “Son temas que hay que resolverlos de alguna manera este año legislativo”, indicó.

Por último, dijo que aún no tiene definido si será o no candidato. “Todavía lo estamos evaluando, no sabemos que va a ocurrir con las elecciones, no está claro eso, creo que hay que ser muy cauteloso”, concluyó.