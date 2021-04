Investigan el supuesto uso irregular de los móviles de PAMI Salta

Tras las denuncias de afilados por la no prestación del servicio de traslado de los afiliados de PAMI y a la vez la circulación de los móviles por la ciudad, es que los medios de comunicación hicieron la consulta ante el gremio de la entidad nacional.

El secretario de SUTEPA, Matías Escalabrini se refirió ante los micrófonos de InformateSalta que recién el último sábado se realizó un operativo tras largo tiempo. "No hay trabajo territorial y todo es por turno programado" agregó.

"El PAMI esta abierto desde las 7 de la mañana a las 2 de la tarde. Los operativos están programados de antemano. Pero no está saliendo por pandemia" indicó en relación como a la circulación de móviles.

Asegura que se vieron sorprendidos ante la consulta de los medios porque los choferes de PAMI no están saliendo, están de 7 a 14 hs en la oficina. "Excepcionalmente se hace algún tipo de comisión de servicio para poder ir a Metán, Cachi, Cafayate, pero fuera del horario de trabajo no son los choferes los que están manejando los móviles, están con nosotros" agregó Escalabrini.

El referente de SUTEPA Se mostró preocupado ante la situación advertida por los medios y como gremio se pedirá a las autoridades ver la situación. "Si no me equivoco el estacionamiento tiene cámaras. Bajo ningún punto de vista un móvil puede estar en horario nocturno circulando si no está en comisión de servicio y la comisión de servicio no son dentro de la ciudad" concluyó.