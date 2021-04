Afiliados al PAMI sostienen su reclamo para la reincorporación de un médico

Finalizando el mes de marzo, un grupo de jubilados hizo público su reclamo en las puertas del PAMI para pedir la reincorporación del doctor Altamirano, un médico de vasta trayectoria dentro de la institución y con especial vínculo con sus pacientes. En ese momento, los afilados manifestantes indicaron que desconocen los motivos por el cual el médico de cabecera fue desvinculado.

En la mañana de este martes, el reclamo volvió a tomar las calles céntricas con un nutrido grupo de jubilados que piden continuar siendo atendidos por quien lleva su historia clínica desde hace años.

Según expresó una de las manifestantes, desde PAMI dilataron las respuestas definitivas, aunque deslizaron que pondrían a otro médico en lugar del Dr. Altamirano, para garantizar atención a los afiliados. Sin embargo, esto no sería una solución para los jubilados que no desean cambiar de profesional.

En vivo para InformateSalta, los manifestantes indicaron además que la atención se habría visto suspendida: “Estamos al aire, sin medicamentos, sin análisis, sin nada. PAMI no da respuestas, no podemos vivir así, no tenemos atención”, marcó una de las afiliadas.

Durante el reclamo, los afiliados presentes fueron llamados a tener una conciliación dentro de la institución, esperando obtener ya una respuesta final al respecto: “Hoy posiblemente haya una respuesta, queremos que lo reincorporen al doctor, nos quieren mandar a otro médico que no sabe nada de nosotros.”, concluyen.