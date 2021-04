Viví la 93ª edición de los Oscar en exclusiva por TNT

El domingo 25 de abril se realizará la premiación de la 93ª edición de los premios Oscar®, cuya ceremonia será transmitida por TNT (español) y TNT Series (idioma original), a partir de las 21 con la conducción y comentarios de Ileana Rodríguez, Rafa Sarmiento, Florencia Coianis y Sebastián Pinardi.

La cobertura también incluirá el Pre-show Punto de Encuentro TNT, a las 19, que será conducido por la presentadora Lety Sahagún, contará con el invitado especial Gerudito desde estudios en México y con la participación del conductor Axel Kuschevatzky desde Los Ángeles. El programa será la antesala de la gala más importante de la industria del cine y aportará una serie de análisis de los nominados, proyecciones de los eventuales ganadores, datos curiosos y entrevistas a distintas personalidades del cine.

Este año, la ceremonia de los Oscar se realizará en dos sedes, Dolby Theatre y Los Angeles Union Station, como parte de las medidas sanitarias preventivas por Covid-19. Además, sólo podrán asistir los nominados, sus acompañantes y los distintos presentadores de los premios. Otras actividades, como la tradicional fiesta posterior a la gala han sido canceladas para evitar posibles contagios.

La principal favorita de este año es la película Mank, que con 10 nominaciones está bajo los ojos de la crítica, los expertos, la audiencia y los fanáticos. Sus postulaciones incluyen categorías como la de Mejor Película, Mejor Actor (Gary Oldman), Mejor Actriz de Reparto (Amanda Seyfried) y Mejor Dirección (David Fincher). La lista de máximos aspirantes está completada por The Trial of the Chicago 7, Sound of Metal, Nomadland, Minari, Judas and the Black Messiah y The Father, que alcanzaron seis menciones previas.

La categoría principal, que elige a la Mejor Película, tiene como contendores a las cintas:

The Father

Judas and the Black Messiah

Mank

Minari

Nomadland (ganadora en los Globos de Oro y en los Critics Choice Awards)

Promising Young Woman

Sound of Metal

Trial of the Chicago 7

Entre los talentos que personifican a los distintos personajes de las películas, el rubro Mejor Actriz tiene en carrera a Viola Davis (Ma Rayney’s Black Bottom), Andra Day (The United States vs. Billie Holiday), Vanessa Kirby (Pieces of a Woman), Frances McDormand (Nomadland) y Carey Mulligan (Promising Young Woman).

Por su parte, el Oscar a Mejor Actor principal es una disputa entre Riz Ahmed (Sound of Metal), Chadwick Boseman (Ma Rainey’s Black Bottom), Anthony Hopkins (The Father), Gary Oldman (Mank) y Steven Yeun (Minari).