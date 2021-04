CROMA: Sergio Jardín monta su primera muestra fotográfica en Pro Cultura Salta

Este jueves 22 de abril tendrá su inauguración la primera muestra fotográfica de Sergio Jardín. La misma se montará en los salones de Pro Cultura Salta, en Mitre 331 en el marco del 44° Abril Cultural Salteño.

Si bien Sergio se define como un amante nato de las artes visuales, en el 2017 su camino lo cruzó con la fotografía y desde entonces es su actividad preferida. En esta oportunidad nos presenta “Croma”, la exposición que reúne 13 fotografías tomadas y procesadas por Jardín.

En un contexto donde la tendencia es monocromática o de tonos pálidos o apagados, el fotógrafo plantea una muestra que nos invita a ver el mundo de una manera más intensa, brillante y viva .

Poco comprendido justamente por su controversial estilo de revelado sobresaturado, Jardín descubrió su personalidad a través de la expresión del color. Su particular estilo cromático pone el sello a cada una de sus piezas haciendo indiscutible la autoría de la foto: “Al principio me trataban de loco por cómo utilizo la saturación pero es mi forma de ver la foto, es la forma que más me gusta”, comentó el fotógrafo ante InformateSalta.

A su vez, invita a quienes se acerquen a la muestra, a viajar entre los paisajes urbanos y naturales que la componen para incentivar la reflexión en cada retrato.

La muestra cuenta con la curaduría de Guido Rearte, director de fotografía de Pro Cultura Salta y con el auspicio de InformateSalta y radio CNN Salta y estará visible hasta el 10 de junio.