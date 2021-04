“Le pido que lo tenga y me lo dé”: un hombre quiere obligar a su ex a que no aborte y acude a la Justicia de San Juan

Un hombre acudió al Justicia con un recurso de amparo para negarle a su ex pareja el derecho a abortar. La mujer lleva 12 semanas de gestación y le quedan dos para poder interrumpir su embarazo, según los límites que marca la Ley. Pero su ex novio frenó el proceso ya que quiere ejercer su paternidad, conflicto que habría derivado en la separación, según el Diario Huarpe de San Juan.

“Solo quiero que la Justicia entienda que yo y mi hijo también somos personas y tenemos derechos. Es una lucha muy difícil, los días pasan y se nos acaba el tiempo. Como pensamos diferente hemos perdido el diálogo, pero a pesar de eso le propuse que lo tenga y me lo entregue. Si después ella quiere continuar con su vida lo va a poder hacer”, relató el hombre en diálogo con Radio AM 1020 de San Juan.

Sus abogados Mónica Lobos y Martín Zuleta afirmaron que su defensa se basa en la "vulneración de derechos: el derecho a la vida, el derecho a nacer, el derecho de igualdad, el derecho a ejercer la responsabilidad parental cuidando y protegiendo a su hijo, que se encuentra amenazado de muerte”.

Además, pidieron que los médicos se abstengan de realizar el aborto ya que “una vez muerto el niño, sea cual fuere la decisión del tribunal sobre la cuestión de fondo, será imposible revertir y garantizar el respeto a los derechos esenciales que pedimos sean protegidos”.

"Defiendo la vida de mi hijo"

El hombre, cuya identidad no trascendió, acotó que a pesar de que sabe de los derechos de su ex pareja, él defiende la vida de su hijo. “Sólo le pido que lo tenga y me lo dé. Solo quiero que la Justicia entienda que yo y mi hijo también somos personas y tenemos derechos. Es una lucha muy difícil, se nos acaba el tiempo. Quiero darle la posibilidad a mi hijo de vivir”, manifestó.

La nueva ley de la interrupción voluntaria del embarazo aprobada en Argentina permite a las mujeres realizarse un aborto hasta las 14 semanas prestando solamente su consentimiento. "Ella tiene todas las de ganar, solo escuchan a una parte. Yo deseo ser padre, a pesar de que ella ya decidió no parir”, afirmó. /Minuto Uno