La importancia del Marketing Digital y de contratar a expertos

Ya no basta conocer un poco de redes sociales o haber tomado algún curso breve para considerarse un experto en marketing on line. Son tantas las herramientas y variables que deben considerarse que lo aconsejables es recurrir a un profesional para no lamentar errores.

Teniendo en cuenta que cada día es más grande la comunidad de usuarios de Internet a nivel global, y que el comercio y las transacciones pasan en un gran porcentaje a través de diversas plataformas on line o redes sociales, es inevitable que toda empresa adopte una posición al respecto.

No hacer nada sería un error. Por el contrario, la altísima penetración, sumada a la explosión de redes sociales y al desarrollo tecnológico en general, ha incrementado la importancia del marketing digital. Tanto es así que para muchas firmas, se ha vuelto una prioridad.

El marketing online, o marketing 2.0, es la combinación de las nuevas tecnologías en la red, que permite a una empresa que tiene presencia en Internet tener más visibilidad, conocimiento o reputación.

Como señalamos, más que un deseo, es una necesidad en la actualidad que las empresas recurran al marketing online para tener un contacto más directo con sus potenciales clientes. Para ello, se debe recurrir a un profesional y evitar errores que nos pueden constar muy caro.

Para citar un ejemplo, la red social de moda y con mayor crecimiento es Instagram, donde todos quieren estar, brillar y vender. Pero no basta con ser un buen usuario personal de esta red para considerarse un profesional. Un experto tomaría un curso de Instagram para conocer al detalle como funciona, que potencialidades ofrece, de qué manera hacer una buena campaña, etc etc.





Objetivos

Para tener buenos resultados, el marketing digital se vale de diferentes tácticas, como pueden ser sorteos, promociones, descuentos, y de canales digitales para conectar online con el público objetivo. Entre los mismos vale citar al email marketing, campañas en redes sociales, anuncios de pago por clic (PPC), posicionamiento en buscadores (SEO), marketing de contenidos, marketing de medios sociales, por citar algunos ejemplos.

Asimismo, un buen especialista no descuidará el control, análisis de métricas, y el monitoreo permanente de las campañas realizadas, pudiendo así, analizar entre otros, el retorno de la inversión (ROI) efectuada.

Es por ello que el mercado demanda cada vez más a profesionales del marketing digital, siendo uno de los empleos con mayor salida laboral en la actualidad. Si bien es una de las disciplinas más buscadas, expertos señalan que hay pocos profesionales capacitados en el sector.

Pero como dijimos, tener un buen CV, o lograr buenos resultados no es producto de la casualidad, sino del conocimiento y la capacitación. Realizar un buen Curso de Marketing Digital es determinante en la formación de un experto, y ello aumentará las chances de obtener un empleo.

No obstante, es necesario aclarar que hay que tener un especial cuidado ya que hay muchas ofertas dando vueltas en la web, ofreciendo certificaciones de dudosa calidad.

