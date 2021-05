“Hasta que no te prenda fuego y te mate no paro...”: Las brutales amenazas a una joven

Un terrible episodio de violencia de género tiene como víctima a una joven de la provincia de Tucumán, quien es permanentemente amenazada por un sujeto con quien mantuvo una relación.

"Estuvo un mes preso, tiene perimetral, prisión domiciliaria y aún así MAURO JOAQUÍN JAIME sigue amenazándome, me persigue a cada lugar que voy y no deja de hostigarme... Lo peor de esta situación es que, teniendo prisión domiciliaria, anda paseándose por todo Tucumán como si fuera totalmente libre... Y no solo recibí amenazas de él, sino que sus padres siempre estuvieron a favor de su hijo y también me amenazan de muerte. Es la gran prueba de que todo empieza desde casa... Cabe aclarar que el día 23/04 llegamos a un juicio abreviado, en la que él se hizo cargo de sus actos y PROMETIÓ no volver a hacer más nada...", escribí Lourdes en su cuenta de Twitter.