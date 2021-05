Una herida latente para Argentina

Aunque ya pasaron 39 años, hasta en los pueblos más pequeños hay una pared pintada con unas islas y la bandera de Argentina. Luego del conflicto en el Atlántico Sur conocido como La Guerra de las Malvinas, Argentina pierde la administración de estas islas que pasaron a ser del Reino Unido. Pero el pueblo no olvida, y sigue afirmando “Las Malvinas son Argentinas”.



En memoria de los luchadores



La memoria colectiva no desvanece. El mismo Secretario de Malvinas del gobierno argentino afirmó que el 2 de abril es un día para rendir reconocimiento a veteranos y caídos que combatieron en la guerra.



Después de cantar el Himno Nacional, el ministro de defensa, Agustín Rossí comenzó el acto que se llevó a cabo en la plaza de armas del edificio Libertador. En la ceremonia se descubrió una placa que hace homenaje a las leyendas. Esta rezaría lo siguiente: “A los veteranos y caídos de la Guerra de las Malvinas, por su patriotismo en defensa de la soberanía nacional. No los hemos de olvidar. No las hemos de olvidar”.



Resultan muy emotivas estas palabras en honor de la causa histórica por la que lucho el pueblo argentino en medio de una dictadura en 1982. Más de 30.000 personas desaparecidas que hasta el día de hoy no fueron encontrados. Se cree que muchos de los cuerpos fueron arrojados al mar, mismos que se les conoce como vuelos de la muerte.



Al evento asistieron el Jefe del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas, el General de División Juan Martín Paleo. El mismo aseguró que la causa Malvinas va más allá de un interés personal. La importancia de las Malvinas está en el trabajo de las fuerzas armadas nacionales.



Por parte del Ejército, hizo presencia el General de División Agustín Humberto Cejas quien mostró el valor de los soldados argentinos, afirmando que se resume en dos palabras: sacrificio y contribución. Mientras tanto Julio Horacio Guardia, Jefe de la Armada aseveró que esta es una huella imborrable para la historia de Argentina.



Al evento también asistieron el brigadier mayor Xavier Julían Isaac por la fuerza aérea y Daniel Filmus, Secretario de Malvinas Antártida y Atlántico Sur y otros veteranos de guerra.



La historia que marca la vida de un héroe



Daniel Filmus, secretario de Malvinas del gobierno argentino, vivió la represión de esos años de dictadura. Como parte de la quinta de los soldados de Malvinas afirma que participó en la manifestación reprimida por autoridades de Buenos Aires. El mismo mencionó que el dictador utiliza el sentimiento nacional para mantenerse en el poder y tener el liderazgo. Por eso, en ese tiempo que la sociedad argentina quería tirar abajo la dictadura no pudo por la convulsión que vivió.



El veterano cuenta que los primeros días de la guerra se tenían unas altas expectativas de victoria. Sin embargo, esto cambio cuando llegó respuesta del gobierno británico que informaba el fallecimiento de 255 soldados, que se sumaban a los tres naturales de Malvinas que ya habían muerto.



Todos los que sobrevivieron a la guerra llevan en sus mentes el honor de haber sido parte de la historia de esta guerra. Además, se considera que estos combatientes fueron víctimas de especulaciones políticas. Por lo que se considera que ambos bandos estaban siendo manipulados. Por lo que merecen total reconocimiento de parte del pueblo argentino.



Argentina reclama su soberanía



Como todos los años, Argentina conmemora el aniversario de la Guerra de las Malvinas. Cada ciudadano que vivió en esa época tiene fresco el recuerdo de lo que pasó y aunque siguen mirando al futuro, no olvidan lo que le fue arrebatado y promulgan a las nuevas generaciones que Malvinas es y siempre será de Argentina.



Lo cierto es que la soberanía del archipiélago sigue en juego. Por lo que se exige un dialogo con Reino Unido. Con calles pintadas y un sentimiento aguerrido, los argentinos recuerdan que no hay pueblo pequeño que no recuerde a los soldados y que desee luchar por su patrimonio y la historia que hoy los convierte en un país luchador de sus derechos.



Nos damos cuenta que no solo los símbolos patrios cuentan la historia de Argentina, hasta de una pared pintada nace un sentimiento patriótico para hombres, mujeres y niños argentinos.