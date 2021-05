Piden endurecer multas para quienes realicen y participen en fiestas clandestinas

Se trata de un proyecto de la diputada Socorro Villamayor que propone modificar el Código Contravencional de la Provincia para delimitar claramente los conceptos de bailes, espectáculos públicos y agravar la sanción en determinadas circunstancias.

“La pandemia nos modificó los hábitos de conducta y con esto salió a la luz las inconductas y la reiteración de las mismas. Las fiestas clandestinas siempre existieron, pero ahora se ve no sólo en adolescentes y jóvenes, sino en adultos mayores que hacen otro tipo de actividades que incumplen con las restricciones”, dijo la diputada en radio CNN Salta -94.7 MHZ.

Villamayor señaló en La Mañana de CNN que lo fundamental del proyecto es la protección de la salud pública, “es el bien jurídico protegido, estamos todos en riesgo, más allá del orden, los ruidos molestos, es la salud pública la que está afectada”.

De acuerdo la explicación de la legisladora, la iniciativa está enfocada en establecer multas ejemplificadoras. Actualmente las sanciones para estas situaciones están establecidas en 30 a 100 días multa, donde cada día multa tiene un valor que equivale a $432 aproximadamente, el mínimo de la multa es de $12.960. El proyecto apunta a incrementar estos montos.

“El proyecto prevé que no solo quede en un decreto o ley de carácter transitoria para una situación de pandemia particular porque esto ya se está convirtiendo en algo permanente. Tenemos que establecer normativas que sean rigurosas en las multas, acá hay una pata floja, las contravenciones muchas veces no llegan a culminar en el pago porque los jueces de garantía están abarrotados”, sostuvo en radio CNN Salta.