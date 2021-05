Gimnasia viaja con tres cambios para enfrentar a la academia cordobesa

Gimnasia enfrentará el próximo domingo, desde las 15.30 horas, a Racing de Córdoba de visitante. El entrenador Sergio Maza probará tres variantes nuevas. Luciano Villa, Juan Galetto y Guido Di Vanni, ingresarán por Alfredo Bordón, Joaquín Iturrieta y Maxi Nuñez.

Pasaron cuatro fechas del torneo y el técnico no puedo repetir el once titular. Ayer en el ensayo futbolístico previsto en el predio de Limache, se vieron tres cambios con relación al ultimo equipo que empató ante Chaco For Ever.

En la línea defensiva, se destaca el ingreso de Luciano Villa por Alfredo Bordón: Juan Galetto, ocupará el lateral derecho, adelantando al capitán Ivo Chávez al mediocampo y Joaquín Iturrieta, tendrá que esperar su turno en el banco de los relevos.

Equipo: Silva; Galetto, Milan, Cárdenas, Villa; Chaves, Birge, Villareal; Busse; Perillo y Di Vanni.

El plantel realizó la última práctica en la provincia y por la noche emprenderá viaje a Córdoba, para enfrentar a Racing.