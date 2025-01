Salta Basket ya se entrena para jugar contra Independiente

Este miércoles, Salta Basket volvió a los entrenamientos de cara a la primera fecha del Torneo Clausura de la Liga Argentina. El encuentro será el 17 de enero contra Independiente de Santiago del Estero en el Delmi.

Asimismo, el entrenador de Salta Basket, Ricardo De Cecco, habló sobre las expectativas para esta nueva etapa del certamen: ‘’Comenzamos con los entrenamientos en doble turno para afrontar esta primera etapa, donde el primer y el segundo partido serán en el Delmi”.

Durante enero, "Los Infernales" disputarán tres partidos además del de Independiente: sábado 25 vs Comunicaciones de Mercedes (Corrientes); martes 28 vs Amancay LR (V); jueves 30 vs Montmartre (Catamarca) (V).

Además, así se conforma el resto del fixture del conjunto salteño: